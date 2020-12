Nach 25 Jahren im Schulausschuss und 15 Jahren als Obmann zieht sich Altbürgermeister Diether Schiefer aus seiner Funktion zurück.

„Ich habe ein gesundheitlich schlechtes Jahr hinter mir, mein Arzt hat mir dringend geraten, mehr Ruhe zu geben. Ich bin bald 74 Jahre alt und denke, es ist an der Zeit, dass ich mich nach insgesamt 50 Jahren im Dienste der Öffentlichkeit in verschiedenen Funktionen jetzt mehr um mich selber kümmere“, sagt Schiefer im NÖN-Gespräch. Er war in allen vier Schulausschüssen Waidhofens Obmann: Volksschule, Sonderschule, Neue Mittelschule und Polytechnische Schule.

Die Umstrukturierung der Hauptschulen zur Neuen Mittelschule galt es ebenso abzuwickeln wie mehrere Bauvorhaben. Ein großes Projekt, von dem Schiefer gerne spricht, ist der Umbau und die Vergrößerung der Volksschule, ein Projekt, das rund 4,5 Millionen Euro kostete und auch eine thermische und energetische Sanierung des Gebäudes umfasste.

Stolz ist Schiefer auch auf die gerade in der Schlussphase befindliche Modernisierung und Erweiterung der Polytechnischen Schule.

Zehn Millionen Euro für Aus- und Umbauten

Insgesamt wurden in Schiefers Amtszeit als Obmann rund zehn Millionen Euro gemeinsam mit den Gemeinden in die Schulen investiert. „Wir hatten pro Jahr ein Budget von rund eineinhalb Millionen Euro und 20 Mitarbeiter vom Schulwart bis zur Reinigungskraft. Ich hatte stets tüchtige und aufmerksame Geschäftsführer zur Seite, zuerst Günther Pany, dann Jürgen Lunzer. Nur so war es möglich, das alles umzusetzen“, betont Schiefer.

Natürlich gab es auf den Baustellen auch mal das eine oder andere Hoppala, das auch persönlichen Einsatz von Schiefer verlangte. Als es während des Volksschulumbaus zu einem Wassereintritt in den Keller kam, läutete um 23 Uhr Schiefers Telefon: „Herr Obmann, kommen Sie!“ Und der Obmann kam und half beim Aufwischen.

Ein Nachfolger soll Anfang 2021 gewählt werden. Ganz zurückziehen wird sich Schiefer noch nicht – er hat seine Hilfe beim Abschluss des PTS-Umbaus zugesichert.