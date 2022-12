Diskussion im Gemeinderat: „Das ist wie eine Kindesweglegung“

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres ging es, wie zu erwarten war, heiß her: Wie im Vorfeld berichtet, wollte die FPÖ mit dem Haushaltsvoranschlag für 2023 nicht mitgehen. Stein des Anstoßes war die Rückstellung des Siedlungsprojekts „Heimatsleitn“ bei zugleich 1,2 Millionen Euro Ausgaben für Radwege.

FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl übte lautstarke Kritik am Vorgehen der ÖVP-IG-Koalition und warf Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) den Bruch von Wahlversprechen der ÖVP (für Bauplätze zu sorgen, Anm.) und die Verschwendung einer Million Euro für die „Heli-Dungler-Siedlung“ mit seiner Ansicht nach unattraktiven Bauplätzen vor. Er bezeichnete dies wörtlich als „Kindesweglegung“.

Investitionsstau bei Infrastruktur wegen „Heimatsleitn“

ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger erläuterte die Beweggründe für Budget-Prioritäten. Foto: Archiv/Schwab

Finanzstadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) merkte bei der Präsentation des Voranschlags an, dass es einen Investitionsstau bei Infrastrukturprojekten gäbe, da in den vergangenen Jahren immer wieder Geldmittel für die „Heimatsleitn“ zurückgehalten worden waren. „Wir geben uns dadurch, dass wir keine Mittel vorgesehen haben, eine kleine Nachdenkpause, ob das Siedlungsgebiet aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in der geplanten Form noch sinnvoll ist“, führte Lebersorger aus.

Bürgermeister der umliegenden Gemeinden würden berichten, dass Bauwerber Bauplätze zurückgeben, weil sie momentan nicht bauen wollen – strengere Kreditvergabe regeln und gestiegene Baukosten haben so manches Vorhaben auf Eis gelegt. Auch in Waidhofen sei die Nachfrage nach Bauplätzen gering – in der „Heli-Dungler-Siedlung“ wurden erst drei von 16 Bauplätzen verkauft. Zugleich würden in den kommenden Jahren aufgrund der Altersstruktur einige Häuser in den bestehenden Siedlungsgebieten frei, die verkauft und saniert werden. In der Nordsiedlung sei dies bereits passiert und habe hervorragend funktioniert, betonte Lebersorger.

„Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, eine Vielzahl an neuen Bauplätzen zu schaffen und bestehende Häuser verfallen zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir uns mit der Heli-Dungler-Siedlung verstecken müssen“, warf Lebersorger auf. Die „Heimatsleitn“ umzusetzen würde mindestens 12 Millionen Euro verschlingen. „Das wäre fast ein ganzes Jahresbudget, das wir aufwenden müssten, um eine kleine Zahl an Bauwerbern glücklich zu machen und zugleich viele Waidhofner zu verärgern, weil sonst nichts mehr umgesetzt werden kann“, stellte Lebersorger klar. Die „Nachdenkpause würde aber nicht bedeuten, dass die „Heimatsleitn“ vom Tisch wäre.

Waldhäusl: „ÖVP hat schlechtes Gewissen“

Argumente, die Waldhäusl nicht gelten ließ: „Wenn ich Herrn Lebersorger zuhöre, wie er 50 Prozent der Zeit verwendet, um zu erklären, warum die Heimatsleitn doch nicht ganz tot ist, dann zeigt das für mich, dass das Gewissen in der ÖVP nicht ganz in Ordnung ist. Zumindest unter Bürgermeister Robert Altschach war die ÖVP noch für Bauplätze. Jetzt muss ich mich fragen – was ist ein Versprechen der ÖVP wert?“

Eine Bezirkshauptstadt müsse Bauplätze anbieten, nicht nur für die eigenen Bürger, sondern auch für jene Leute, die dorthin ziehen wollen. Der jetzige Umgang mit der „Heimatsleitn“ sei unehrlich und feige: „Man hat nicht den Mut zu sagen, dass das Projekt gestorben ist“, warf Waldhäusl der ÖVP vor. Zugleich habe man mit der Heli-Dungler-Siedlung eine knappe Million Euro in den Sand gesetzt, um Bauplätze neben der Kläranlage zu schaffen, die niemand haben will. Lebersorger solle ein wenig mit den Leuten reden, dann wüsste er, wie viel im Umland gebaut werde, wovon die Hälfte in Waidhofen stehen könnte. Die ÖVP habe hier klar Wahlversprechen gebrochen.

„Wie wenn ein Wirt nur Wein mit Essigstich ausschenkt“

Das Argument der allgemein fehlenden Nachfrage greife laut Waldhäusl ebenfalls zu kurz: „Das kommt mir ein wenig so vor, wie wenn ein Wirt nur Wein mit Essigstich ausschenkt und dann keinen Wein mehr verkauft und daraus schließt, dass die Leute keinen Wein mehr trinken wollen. Ihr verkauft in der Heli-Dungler-Siedlung keine Bauplätze, weil sie einen Kläranlagen-Stich haben“, wetterte Waldhäusl. Dass wegen der Heimatsleitn zu wenig in die Infrastruktur investiert wurde, sei eine Lüge.

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) sei seit 13 Jahren für Straßenbau, Kanal und Wasserversorgung zuständig, ihm sei daher ein eventueller Investitionsstau zuzuschreiben. Es sei ihm unbegreiflich, warum die ÖVP-IG-Koalition in den vergangenen zwei Jahren, als die Zinsen niedrig waren, nichts investiert habe. „Was macht ihr jetzt? Eine Neuverschuldung von 12 Millionen Euro, wo die Zinsen steigen. Ich bin froh, Herr Lebersorger, dass Sie nicht mein Steuerberater sind, und dass Sie, Herr Bürgermeister, nicht mehr in der Privatwirtschaft sind“, warf Waldhäusl Lebersorger und Ramharter vor.

Seine Fraktion sei für nötige Investitionen, aber nicht dafür, 1,2 Millionen Euro für Radwege auszugeben, wenn man nicht wisse, woher man das Geld für Kanal und Wasser nehmen solle. „Es ist ein grünes Budget, ihr seid umgefallen. Es ist ein finanzieller Wahnsinn, wir werden 25 Millionen Euro Schulden haben, werden Rad fahren können, aber wir werden keine Kinder in der Stadt haben, weil es keine Bauplätze gibt“, kritisierte Waldhäusl das Vorgehen der Stadt-ÖVP.

SPÖ kann zustimmen

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan stimmte dem Budget zu. Foto: Archiv/Schwab

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan plädierte nach Waldhäusls umfangreicher Wortmeldung dafür, die Diskussion auf die Sachebene und weg von der Polemik zu bekommen. Das vorliegende Budget sei eine Zusammenfassung der Versäumnisse der vergangenen zehn Jahre. „Die Heimatsleitn hätte im Zeitraum von 2005 bis 2015 umgesetzt werden müssen, wurde aber aus verschiedenen Gründen auf die lange Bank geschoben. Jetzt sollten wir uns zusammensetzen und uns in Ruhe die Entwicklung und Finanzierung ansehen“, meinte Pfabigan. Auch wenn einzelne Punkte im Voranschlag noch verbesserungsfähig wären – etwa im Bereich von Maßnahmen für Barrierefreiheit – könne seine Fraktion dem Budget insgesamt zustimmen.

Höpfl: „IG war nie für die Heimatsleitn."

IG-Stadtrat Herbert Höpfl, der den entschuldigt abwesenden Vizebürgermeister Martin Litschauer vertrat, hob hervor, dass seine Fraktion nie für die Heimatsleitn gewesen und diesem Standpunkt treu geblieben sei. Gewisse Investitionen seien nun nötig, daher werde die IG für das Budget stimmen. Bürgermeister Josef Ramharter ließ abstimmen. Wie angekündigt, stimmte die FPÖ gegen den Voranschlag, die übrigen Fraktionen dafür.

Aus der Zeit gefallen

