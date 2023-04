Diskussionen im Stadtrat: Beschluss für Zahlung von 30.000 Euro fehlte

Diskussionen gab es dem Vernehmen nach in der jüngsten Stadtratssitzung. Wie die NÖN erfuhr, bemängelte die FPÖ in der grundsätzlich nicht-öffentlich stattfindenden Sitzung das Fehlen eines Stadtratsbeschlusses für die Überweisung von 30.000 Euro für die Teilnahme der Stadtgemeinde am Projekt „Stadterneuerung XL“.

„Es wird Zeit, dass der Bürgermeister es jetzt endlich lernt“, merkt FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl zu dem Formalfehler an. Mit dem entsprechenden nachträglichen Beschluss der Zahlung wurde der Fehler nun behoben. „Es handelt sich um ein auf vier Jahre angelegtes Projekt. Der bisherige Beschluss bestand nur für die erste Zahlung im Jahr 2022, der politische Wille für die weiteren Jahre 2023 bis 2025 ist da, und das Thema wurde in der vorbereitenden Ausschusssitzung behandelt. Es wussten alle im Vorfeld Bescheid. Daher verstehe ich die Aufregung nicht ganz“, sagt Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP). „Es wäre wichtiger, die FPÖ würde ihre Energie dort einsetzen, wo es für die Stadt etwas bringt“, kann sich Ramharter einen Seitenhieb nicht verkneifen.

