Dr. Egon Neumann zu Besuch im TAM

„Wer ist Dr. Egon Neumann?“ — dieser Frage ging Alice Waginger (sie ist Mitglied des Ensembles oper@tee) in engagementfreien Lockdownzeiten nach und brachte dabei ein erstaunliches Repertoire an musikalischen Leckerbissen hervor. Gemeinsam mit Hans-Jörg Gaugelhofer, der sie am Klavier begleitete, stellte sie ihr Programm am vergangenen Wochenende im Theater an der Mauer vor.

Der jüdische Komponist — so wie Waginger in Mödling geboren — hinterließ einen reichhaltigen Schatz an Schlagern und Kabarettliedern, zum Teil mit Texten von Karl Farkas und Fritz Grünbaum. 1933 floh er vermutlich nach Paris (hier arbeitete er unter dem Namen Pierre Neuville) und emigrierte später nach Mexiko-City, wo er 1946 als Pianist tätig war. „Es war eine spannende Aufgabe, das Leben des Komponisten nach Zeitungsartikeln zu rekonstruieren“, präsentierte Waginger begeistert ihre Rechercheerfolge.

Von Mödling ins Waldviertel

Mit Charme und Können gab die junge Sängerin einen Einblick in das Wirken des Künstlers und interpretierte dabei „A little Drarerei“ — ein Parodielied, „Wenn sie nicht wissen sollten“ — eine Szene für Tenor und fünf nackte Frauen aus einer Revue, „In Sansibar“ oder „Josefine“ — eine Hommage an die berühmte und für ihre Tanzszenen berüchtigte Josefine Baker.

Alice Waginger wurde in Wien geboren und wuchs in Mödling und im Waldviertel auf. Sie studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Konzertfach Gesang, hatte Lied- und Oratorienunterricht und besuchte einen „Lehrgang für klassische Operette“. Abseits der Theaterbühne präsentiert Alice Waginger gerne selten gesungenes Liedrepertoire - von alter Musik bis zu Wiener Liedern und Filmschlagern.

Neben ihrer gesanglichen Kompetenz bewies Alice Waginger auch ein hohes Potenzial an kabarettistischem Talent und meisterte mit Bravour und Sympathie so manche kleine Panne.

Es zahlte sich für die TAM-Besucher auf jeden Fall aus, die seit 2020 immer wieder verschobene Produktion zu besuchen. „ Eigentlich ist es ja nicht die ursprünglich geplante Produktion“, erklärte Waginger, „Das Programm wurde verschoben, geändert, verschoben, neu gestaltet - und nun kam eben dieses dabei heraus.“

Es ist zu hoffen, dass Alice Waginger und Hans-Jörg Gaugelhofer nicht zum letzten Mal im Theater an der Mauer zu Gast waren.

