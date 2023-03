Ehemaliger Notar Herwig Reilinger ist 80

Ein Mann, der einen Teil der Waidhofner Geschichte mitgeschrieben hat, feierte im Februar seinen 80. Geburtstag: der ehemalige Notar Herwig Reilinger.

Reilinger maturierte am Gymnasium Zwettl, studierte anschließend an der Universität Wien Jus und kam nach dem Abschluss seines Studiums und nach seinem Gerichtsjahr am 1. Juli 1967 als Notariatskandidat nach Waidhofen. Es folgten Anstellungen in Schrems (1967 bis 1970) und in Scheibbs (1971 bis 1981). Mit 1. Jänner 1982 übernahm Herwig Reilinger die Notariatsstelle in Waidhofen (gegenüber der Post) ehe er 1986 in die neuen Kanzleiräume in der Bahnhofstraße übersiedelte. „Ich habe auch überlegt, in die Verwaltung zu gehen. da sich aber die freie Stelle als Notariatskandidat ergab, habe ich diesen Weg eingeschlagen“, erinnert er sich an den Beginn seiner Berufslaufbahn.

„Jeder Fall ist eigentlich eine Familiengeschichte mit Erbschaft und Nachfolge in Betrieben oder im Privaten“

Herwig Reilinger

In den 30 Jahren, die Reilinger in Waidhofen tätig war, bearbeitete er nicht weniger als 9.016 Notariatsakte, ehe er 2012 seine Agenden an Michael Müllner übergab. „Jeder Fall ist eigentlich eine Familiengeschichte mit Erbschaft und Nachfolge in Betrieben oder im Privaten“, denkt der frühere Notar an den Kanzleibetrieb zurück.

Neben seiner Tätigkeit als Notar war Herwig Reilinger auch viele Jahre im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank und als Kassaprüfer bei diversen Vereinen tätig. Seitens des ÖKB erhielt er im Laufe der Jahre mehrere Auszeichnungen verliehen.

Kein Faschingsdienstag ohne Einladung zum Notar

Gesellschaftlich fiel Reilinger durch seinen „Tag der offenen Tür“ am Faschingsdienstag auf, bei dem ab 11 Uhr vormittags ein stetes Kommen und Gehen von Freunden und Geschäftspartnern an der Tagesordnung stand. „Das waren noch Zeiten, als alle kostümiert waren, es einen Umzug durch die Stadt gab und aus den Geschäften dann die Leute bei uns zu Gast waren“, kramt Reilinger in seinen Erinnerungen.

Doch die Pensionierung konnte Reilinger nicht davon abhalten, weiter zu lernen. So absolvierte er in den darauffolgenden Jahren die Prüfungen für zwei Master-Diplome in Verwaltungsrecht und Kirchenrecht.

Große Umstellung durch Corona-Erkrankung

Einen massiven Einschnitt in Herwig Reilingers Leben brachte 2020 eine schwere Corona-Erkrankung. Nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt und vier Monaten im Pflegeheim in Raabs folgte noch eine mehrwöchige Phase mit einer 24-Stunden-Betreuung zu Hause. „Das war eine schlimme Zeit für uns alle. Mein Mann musste erst das Gehen wieder erlernen und auch sein Gedächtnis war praktisch wie ausgelöscht“, erinnert sich Gattin Reinhild Reilinger. Das Paar ist seit 1969 verheiratet, hat eine Tochter und einen Enkelsohn.

Zeit für Hobbies blieb Herwig Reilinger in seiner Karriere kaum. „Mein Beruf war mein Hobby“, erklärt er. „Und jetzt ist für mich meine Familie und die Pflege unserer Freundschaften ein wesentliches Anliegen. Wir haben das große Glück, einen umfangreichen Freundeskreis zu haben“, fügt er abschließend hinzu.

