Ein Leben für die Menschen - ohne Ende: Drogenklinik für Afghanistan

„Ich möchte meinem seit über 40 Jahren durch Kriege geschädigten Heimatland, dessen traumatisiertem Volk und den verwaisten Kindern irgendwie helfen“, erklärt Abdul Hak-Hagir.

Acht Operationsmethoden hat Abdul Hak-Hagir entwickelt, die in der Urologie teilweise als revolutionär galten, er hielt Vorträge bei internationalen Kongressen und verfasste über 70 wissenschaftliche Publikationen. Ärzte aus dem Ausland kamen nach Waidhofen, wo er als Primarius der Urologischen Abteilung des Krankenhauses tätig war, um seine Methoden zu erlernen. Seit seiner Pensionierung 2004 engagiert sich Hak-Hagir intensiv für seine Heimat, reist immer wieder nach Afghanistan und bleibt meistens mehrere Monate dort, bringt nach Möglichkeit medizinisches Gerät mit. Mit eigenem Geld entschloss er sich, sein zerstörtes Elternhaus wieder aufzubauen. So wurden 14 Wohnungen, eine Apotheke, Geschäftsräume und eine Schule errichtet.

Unterstützung für Bedürftige in Afghanistan

Von den Mieteinnahmen werden die Schüler, Lehrkräfte und verwaiste Kinder unterstützt, aber auch verwitwete und Kriegsinvalide Elternteile versorgt. In der Schule werden rund 800 Schüler in drei Schichten unterrichtet. Wegen des großen Andrangs werden derzeit außerhalb der Schule zusätzliche Räumlichkeiten für 500 Schüler gemietet. Auch für die Errichtung eines Brunnens sorgte er, um den Menschen sauberes Trinkwasser bieten zu können.

Abdul Hak-Hagir: Arzt und Musiker in einer Person

Auch zwei Moscheen konnte der Arzt errichten, eine davon im Anschluss an sein Elternhaus, in der Analphabeten Unterricht bekommen. Weiters ließ Hak-Hagir Schattenspender errichten, eine Anlage für rituelle Waschungen in dem Krankenhaus, bei dessen Anblick ihn sein Vater einst zum Medizinstudium motiviert hatte. Auf dem Areal des Spitals wurde auf seine Initiative eine weitere Moschee errichtet, unter der Bedingung, dass ihre Türen nie verschlossen sein dürfen, damit jene Personen, die oft von weit her Patienten in das Krankenhaus bringen, dort übernachten können und nicht frieren müssen.

Abdul Hak-Hagir, der während eines einjährigen Stipendiums in Wien an der Musikakademie auch Gitarre studiert hatte, überreichte der Kunstuniversität und Musikschule in Kabul Instrumente und Noten und erreichte die Benennung der Gitarrenklasse nach seiner bereits verstorbenen Lehrerin Luise Walker.

Das neue Projekt: Bau einer Drogenklinik

„Bei meinen oftmaligen Reisen in den letzten Jahren nach Kabul beschäftigten mich die Probleme der Bettelkinder und Drogensüchtigen derart, dass ich mich zum Bau eines Kinderschutzhauses und einer Drogenentzugsklinik mit dazu gehörigen Wohnungen entschlossen habe“, erzählt Abdul Hak-Hagir von seinem neuesten Vorhaben, für das er im Vorjahr drei Wochen lang das Anton Proksch-Institut in Wien besuchte.

„Dabei interessierten mich vor allem die Probleme der Patienten, sodass ich immer wieder das Einzelgespräch mit ihnen suchte.“ Um kriegstraumatisierte und ängstliche Menschen davon abzuhalten, ihr Geld für unnötige und schädliche Medikamente auszugeben, übersetzte er 2021 die Bücher „Drogen und Entzug“ sowie „Autogenes Heilen“. Diese sollen bei seinem nächsten Besuch in Afghanistan — dieser ist bereits für Ende März geplant — gedruckt werden und kostenlos zur Verfügung stehen. „Mit dem Entzug rettet man nicht nur die Süchtigen, sondern befreit auch deren Familien von unvorstellbarem Leiden und die Gesellschaft von großen sozialen Problemen“, gibt Hak-Hagir seine Beweggründe bekannt. Außerdem wäre der Bau einer urologischen Klinik aus finanziellen Gründen nicht möglich. Hier würde er die Patienten in einer Ambulanz beraten und betreuen, Operationen wenn möglich in einem staatlichen Krankenhaus durchführen.

