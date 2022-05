Einbruchs-Serie: Alarmfahndung!

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Ein kreisender Hubschrauber, Hundestaffel und Polizisten in der Stadt – die Nacht von Freitag auf Samstag war keine ruhige.

Grund für den Einsatz war eine Alarmfahndung nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet, die in kurzer Folge hintereinander passiert waren. Am Freitagabend drangen kurz nach 23 Uhr bislang unbekannte Täter über das südlich gelegene Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Eichmayerstraße in den Keller ein. Von dort gelangten sie in die im Erdgeschoß sowie im Dachgeschoß befindlichen Wohnräume. Dort wurden sämtliche Kästen geöffnet, gesichtet und laut Aussage des Hausbesitzers ein vorerst unbekannter Bargeldbetrag gestohlen.

Die Sektorstreifen „Waidhofen 2“, „Vitis 2“ und „Echsenbach Tasso“ trafen kurz vor Mitternacht am Tatort ein. Die Durchsuchung des Wohnhauses mittels Diensthund verlief negativ. Im angrenzenden Feld konnte eine Spur durch den Diensthund aufgenommen und bis zur östlich gelegenen Basilika verfolgt werden, wo sie dann abriss.

Nächster Einbruch um 1.24 Uhr

Nur kurze Zeit später, am Samstagmorgen um 1.24 Uhr, folgte der nächste Einbruch, diesmal in der Johann Schrammel-Straße. Ein bisher unbekannter Täter schlug das Fenster eines Verandaverbaus ein und stieg über die Restmülltonne in den Vorraum ein, wo er die versperrte Tür in das Erdgeschoß aufzwängte. In weiterer Folge gelangte der Einbrecher in die Wohnbereiche im Erdgeschoß und Dachgeschoß, wo er die Kästen öffnete, sichtete und vorerst nicht näher bestimmbare Wertgegenstände stahl. Der Hausbesitzer wurde durch die dabei verursachten Geräusche geweckt, als der Einbrecher gerade neben seinem Bett stand. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin die Flucht. Der Hausbesitzer wurde nicht verletzt.

Eine daraufhin durchgeführte Fahndung durch „Waidhofen 2“, „Vitis 2“, „Groß Siegharts 1“, “Allentsteig 1“, „Echsenbach Tasso 1“ und „Libelle Flir“ (Hubschrauber mit Wärmebildkamera, Anm.), verlief negativ.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.