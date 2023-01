Eine Theaterreise durch die Jahrhunderte

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Auf eine abenteuerliche Zeitreise nach einer Vorlage von Jura Soyfer konnte das Publikum das TAM-Ensemble am vergangenen Wochenende begleiten. Obwohl das Stück vor beinahe 100 Jahren geschrieben wurde, können darin durchaus auch Parallelen zur aktuellen Zeitgeschichte gezogen werden.

„Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ spielt nach der Weltwirtschaftskrise Ende der 1930er-Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit und fehlenden Per spektiven. Die Schuld daran sieht Edi Lechner in der elektrischen Schuhfabrikationsmaschine „Pepi“, doch auch diese musste bereits einem moderneren Gerät Platz machen.

Edi Lechner (Roland Kases) begibt sich nun mit „Pepi“ (Elisabeth Datler) und seiner Freundin Fritzi (Birgit Höllrigl-Kases) auf eine Reise in die Vergangenheit, wo er zahlreichen Gelehrten begegnet, die alle am Fortschritt Schuld sind. Sogar bis vor die Himmelspforte gelangt er, wo ihm allerdings der Portier des Paradieses (Eva Liebhart) den Zugang verwehrt.

Ewald Polacek gelang wieder einmal eine hervorragende Inszenierung. Die im Theater an der Mauer begrenzten Möglichkeiten an Bühnenbildgestaltung wurden durch Fantasie und Vorstellungskraft ausgeglichen. Hier sei auch die Vielseitigkeit von Adele Schaden erwähnt, die nicht nur für Bühnenbild, Ausstattung und Kostüme verantwortlich zeichnete, sondern auch in die Rollen von „Dr. Galvai“ und „Gallileo Gallilei“ schlüpfte und diese gekonnt darstellte. Doppelrollen standen auch für den Rest des Ensembles im Manuskript.

Besonderes Augenmerk lag jedoch auf „Pepi“, der sich als Zeitmaschine entpuppte und von Elisabeth Datler mit Überzeugungskraft, maschinell abgehackter Artikulation und körperlichem Einsatz (sie hatte es unter ihrem Kostüm sicher am wärmsten) perfekt verkörpert wurde.

Für die musikalischen Überleitungen sorgte „Herr Andraschek“ (Franz Wieczorek) am Akkordeon.

„Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ wurde 1936 im Kellertheater „Literatur am Naschmarkt“ unter dem Pseudonym Walter West uraufgeführt. Jura Soyfer vereint in seinen Theaterstücken die Tradition der Wiener Volkskunst mit der Sprache von Karl Kraus. Der 1912 in Charkow geboren Autor verstarb am 16. Februar 1939 im KZ Buchenwald an Typhus.

