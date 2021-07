Der Waldviertler Energie-Stammtisch in seiner bereits 241. Ausgabe startete am Donnerstag mit einer Führung des Hausherrn Reinhart Blumberger durch die Holz-Erlebnis-Welt AnnoLignum in Waidhofen. Dort findet man nicht nur die Meisterstücke von Reinhart und Stefan Blumberger, sondern auch alte Handwerkszeuge sowie Maschinen aus der Anfangszeit des letzten Jahrhunderts.

Nach der Führung fand der Vortrag von Herbert Grulich, einem langjährigen Forstwirt und Lehrer, zum Thema „Was braucht der Wald?“ statt. „Der Wald braucht nicht nur Wasser!“, war einer der ersten Sätze von Herbert Grulich. Die grüne Lunge brauche Unterstützung von Land- und Forstwirtschaft, Politik und der Gesellschaft insgesamt.

Dazu zählen laut Grulich Aspekte wie ein angepasster Wildbestand als Unterstützung für die Waldbesitzer, Wege für die Waldpflege, Vielfalt in der Krautschicht, richtige Holzlagerung, laufende Kontrolle und das Entfernen von Käferbäumen, aber auch richtiges Verhalten von Besuchern im Wald – besonders im Winter.

Energiestammtisch mit (v.l.) Reinhart Blumberger, Renate Brandner-Weiß und Buchautor Herbert Grulich. Gerald Muthsam

Der Experte nennt zudem Naturverjüngung, richtige Baumartenwahl, Nesterpflanzung und vieles anderes mehr. Kurz gesagt: Der Wald solle als Gabe und Aufgabe ernst genommen und die Natur genutzt werden, aber mit Respekt und ohne Ausbeutung. Auch im Bereich Förderungen wäre es wichtig, genau hinzuschauen: Wo werde eher die Maschine oder der Zaun gefördert, und wo könne menschliche Arbeit wieder stärker gesehen und gefördert werden?

Schwerpunkt für Wald und Holz in Schulen

Abschließend kam Grulich zur Frage „Welche Bildung braucht der Wald?“ Ein Schwerpunkt für Wald und Holz in Neuen Mittelschulen und Gymnasien wäre gut, forstwirtschaftliche Fachschulen und Wald sollen als Basis für regionale Wertschöpfung gesehen und gestärkt werden. Grulich ist auch Sprecher des Autorenteams des Buches „Waldwirtschaft heute“, ein Buch, das leicht zu lesen und einfach zu verwenden ist, für Interessierte, in der Schule, für Kleinwaldbesitzer und andere. Das Buch ist seit seiner Erstauflage 1990 höchst erfolgreich und wurde 2020 in der 15. Auflage neu aufgelegt, aktualisiert und ergänzt.

Nach dem Vortrag gab es noch Fragen und Diskussion, auch zum Thema Holztransport und Transit, aber auch diverse Hinweise wie zum Beispiel von Nationalrat Martin Litschauer, dass Block 2 des Kernkraftwerkes Temelin aktuell aufgrund eines Strumschadens an einer Hochspannungsleitung außer Betrieb ist. Außerdem hat der Waidhofner Gemeinderat an diesem Abend einstimmig, auch nach Impulsen des Waldviertler Energiestammtisches vor einigen Wochen, eine Resolution gegen den Ausbau der Kernkraftwerke und die Errichtung von grenznahen Atommüllendlagern in Tschechien beschlossen.

Übrigens wird der Stammtisch am 4. November wieder im AnnoLignum stattfinden, und das auch Thema Wald und Holz soll wieder behandelt werden.