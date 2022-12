Erfolge für die Frauenberatung

Eine erfreuliche Bilanz konnte die Frauenberatung Waldviertel, Zweigstelle Waidhofen, noch kurz vor Weihnachten ziehen. Vier Bewerberinnen konnten ihren Lehrabschluss mit Erfolg absolvieren. Das Besondere dabei: Alle Frauen hatten sich für einen nicht typischen Frauenberuf entschieden.

Drei Frauen haben die Ausbildung zur Bautechnischen Zeichnerin absolviert. Nach der Gartenbaufachschule wollte Lisa-Maria Stoifl aus Dobersberg noch etwas anderes ausprobieren. „Ich habe schnell für mich herausgefunden, für welchen Beruf ich geeignet bin.“ Bei der Firma Seidl in Weitra bekam sie die Möglichkeit, ihr Wissen auch in der Praxis anzuwenden und umzusetzen.

Win-Win-Situation für beide Seiten

Mit ihrem Lehrberuf Werkzeugbautechniker hatte Jasmin Edlilnger aus Dobersberg bereits die richtige Wahl getroffen. Bis bei ihrem Arbeitgeber, der Firma Husky, die Tore geschlossen wurden. „Zu diesem Zeitpunkt war eine Neuorientierung für mich notwendig. Seit Kurzem darf ich auch im Bereich der Bauleiter ein wenig schnuppern. Die Entscheidung war richtig, mich für diesen Berufsweg zu entscheiden.“

Diese Meinung vertritt auch ihr Arbeitgeber, Prokurist Hubert Strasser von der Firma Reissmüller in Waidhofen. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir auch Frauen in nicht traditionellen Berufen eine Chance geben. Für uns ist das eine Win-Win-Situation. Bei Jasmin Edlinger ist auch noch anzumerken, dass sie sowohl Berufsschule, als auch Lehrabschluss mit Auszeichnung absolviert hat. Das kann man durchaus als Erfolgsstory bezeichnen“, so Strasser.

Michaela Hajek aus Klein Haslau hatte schon als Kind Freude daran, ihr Kinderzimmer auf Millimeterpapier zu planen. „Ich habe durch die Frauenberatung Zugang zu einem Kurs bekommen und bin dabei geblieben.“ Sie ist bei Elk-Fertighaus in Schrems beschäftigt.

Margit Hahn aus Langschlag ist als Berufskraftfahrerin tätig, nachdem sie nach 25 Jahren eine Neuorientierung gesucht hatte. „Hauptsächlich bin ich bei Schul- und Kindergartentransporten im Einsatz“, freut sie sich über ihre Auszeichnung und dankt Karin Klein vom Bus- und Taxiunternehmen in Groß Gerungs für die Chance, die ihr geboten wurde.

„Wir danken nicht nur unseren Teilnehmerinnen für ihren Einsatz und ihre Motivation, in einem traditionellen Männerberuf Fuß zu fassen, wir danken vor allem auch den Betriebsinhabern für ihre Bereitschaft, den Frauen eine Chance zu geben“, betonte die Fachbereichs-Verantwortliche Alexandra Lindtner und verwies auch auf die wichtige Arbeit und Unterstützung ihrer Kolleginnen, Barbara Nöbauer, Maria Waltenberger und Gabriela Hajek.

Seitens des Arbeitsmarktservice Waidhofen überreichte Wolfgang Schwartz die Urkunden — diese wurden ebenfalls von einer Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle gestaltet — an die Ausgezeichneten. „Es ist schön, die FIT-Teilnehmerinnen heute einmal in den Mittelpunkt stellen zu können, die ihre Abschlüsse oft in verkürzter Lehrzeit absolvieren“, hob Schwartz die Leistungen hervor, die von den Frauen meist im zweiten Bildungsweg geschafft werden.

Genderbetrieb des Jahres ausgezeichnet

Wolfgang Schwartz übergab die Urkunde „Genderbetrieb des Jahres“ an Susanne und Stefan Lindner. Foto: Edith Hofmann

Doch auch einen zweiten Grund zum Feiern gab es an diesem Tag. Der Steinmetzbetrieb Friedrich Mahringer GmbH wurde zum „Waidhofner Genderbetrieb des Jahres“ gekürt. Der Grund dafür: Die Firma Mahringer hat einen weiblichen Lehrling im Beruf Steinmetz ausgebildet. Die Auszeichnung nahmen der handelsrechtliche Geschäftsführer Stefan Lindner und Prokuristin Susanne Lindner entgegen.

Lena Voigt begann ihre Ausbildung zum Steinmetz 2018 und war von Anfang an von ihrer Berufswahl begeistert. Auch wurde sie von ihren männlichen Kollegen von Anfang an akzeptiert. Auch ihre Familie unterstützte sie bei der Entscheidung bezüglich ihrer Berufswahl.

