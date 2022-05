Expert Hörmann: In 35 Jahren von zwei auf 44 Mitarbeiter gewachsen

Werbung

Gleich drei Gründe zum Feiern hatte die Firma Expert Hörmann am vergangenen Freitag: Das 35-jährige Bestandsjubiläum, die offizielle Eröffnung des Zubaus und den 70. Geburtstag des Firmengründers Eduard Hörmann.

1987 erfolgte der Startschuss in Dietmanns als „Ein-Ehepaar-Betrieb“ in einem gemieteten Geschäftslokal, 1998 wurde das heutige Firmengebäude in Waidhofen im Betriebsgebiet Ost im Hundertwasser-Stil errichtet. „Damals waren wir 15 Mitarbeiter“, erinnerte sich der heutige Geschäftsführer Gregor Hörmann in seiner Ansprache. 2011 wurde die Filiale in Schrems eröffnet, 2014 übernahm Gregor Hörmann die Geschäftsführung von seinem Vater, der zu diesem Zeitpunkt zwar offiziell in Pension ging, aber selbst heute noch regelmäßig in der Firma zu sehen ist. „Wir sind schön gewachsen, aber mit der Zeit ging uns die Lagerfläche aus. Wir wuchsen von 28 auf 44 Mitarbeiter in nur fünf Jahren, daher entschieden wir uns 2021 für eine Betriebserweiterung“, fasste Hörmann zusammen.

Im Mai des Vorjahres erfolgte der Baustart – schon zu Jahresende war das erweiterte Lager im Einsatz. Jetzt ist man bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.

Gregor und Eduard Hörmann wurden nicht müde zu betonen, dass dieser Erfolg nur durch das ständige Engagement der Mitarbeiter möglich war. Kluge Entscheidungen mit Weitblick zu Beginn der Corona-Pandemie, wie die Aufstockung der Lagerkapazitäten, sorgten dafür, dass Expert Hörmann gestärkt aus der Corona-Krise hervorging und den Umsatz steigern konnte.

„Schon von außen erkennt man am Gebäude, dies ist ein Unternehmen, das einen Tick mehr machen will als andere, und der Erfolg gibt diesem Konzept Recht“, hob Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) bei der Feier hervor.

Und weil die Geschäftsführung weiß, wie wichtig kompetente und treue Mitarbeiter sind, wurde die Chance genutzt, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Und natürlich wurde auch Geburtstag gefeiert.

