Expert Hörmann Zubau in Endphase

Perfekt im Zeitplan befindet sich der Zubau für Lagerlogistik und Büros der Firma Expert Hörmann in Waidhofen.

Am 20. April starteten die Bauarbeiten mit dem Eintreffen des ersten Baggers. Jetzt, sechs Monate später, gehen die Arbeiten in die Endphase. Der neue Lagerbereich wird bereits teilweise genutzt, und bis Jahresende soll alles fertig sein. Das wäre dann sogar eine Spur schneller als geplant – ursprünglich rechnete man mit der Inbetriebnahme Anfang 2022 (die NÖN berichtete).

Durch den zweigeschoßigen Zubau verdoppelt sich die Betriebsfläche. Das Erdgeschoß, das eine direkte Verbindung zum bestehenden Betriebsgebäude hat, wird die komplette Lagerlogistik beinhalten. Im Obergeschoß sollen an der Ostseite Büros für die Arbeitsvorbereitung, technische Planung und Kundenberatung entstehen, die übrige Fläche soll als Bodenlager für kundenspezifische Aufträge und Kabeltrassen genutzt werden. Das Dach über den Büros wird begrünt, auf der übrigen Dachfläche wird eine 105 kWp-Photovoltaikanlage installiert.

Um den Baufortschritt zu feiern und sich bei den ausführenden Firmen und ihren Mitarbeitern zu bedanken, lud die Firma Expert Hörmann, die neben ihrem Standort in Waidhofen auch eine Filiale in Schrems betreibt, zur Gleichenfeier. Geschäftsführer Gregor Hörmann hob die Meilensteine des Baufortschritts hervor.

Das Licht ging am 26. August erstmals an

Nur zwei Monate nach dem Eintreffen des ersten Baggers wurden schon die ersten Säulen aufgestellt, am 15. Juli folgte der Dachstuhl, am 24. August wurden die Fenster eingebaut, und am 26. August erstmals das Licht eingeschaltet. „Das war für uns als Elektriker natürlich ein wichtiger Moment“, merkte Hörmann lachend an.

Anfang September wurden die Fußböden betoniert und die Tore installiert, am 1. Oktober die ersten Geräte ins neue Lager gestellt. Bis Ende November sollen die Büros fertig zum Möblieren sein. „Es war anstrengend, aber es hat super funktioniert“, resümiert Hörmann.

Reissmüller-Geschäftsführer Richard Grün berichtete, dass der Bau bisher unfallfrei über die Bühne gegangen ist.

Zum Schluss des kurzen offiziellen Teils der Gleichenfeier bedankte sich Gregor Hörmann noch bei seinem Vater Eduard Hörmann: „Ohne dich wäre es nicht gegangen, du warst jeden Tag auf der Baustelle.“