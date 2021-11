Falstaff: Wodka prämiert

Große Freude beim Wodkaproduzenten „PUR Organic Products “ aus Waidhofen. Das renommierte Branchenmagazin Falstaff verlieh dem nørderd Single Malt Vodka bei der diesjährigen „Spirits Trophy“ 95 Punkte, gleichbedeutend als „bester Wodka 2021“. Die Falstaff-Bewertung gilt seit jeher als wichtige Kennzahl in der Wein- und Spirituosenbranche und bestätigt den rein biologischen Weg, den nørderd seit mittlerweile zwölf Jahren eingeschlagen hat.

„Natürlich streben wir immer nach höchster Qualität, die ja auch in mehreren internationalen Bewerben immer wieder bestätigt wurde“, erzählt PUR-Geschäftsführer David Wais, „aber dieses Ergebnis hat für uns eine besondere Bedeutung.“ 95 Punkte wurden von der Fachjury an den nørderd Single Malt Vodka verliehen, gleichzeitig das beste Ergebnis im Bereich „Wodka“ – vor dem Russian Standard Vodka aus Sankt Petersburg und dem Haku Vodka aus Japan. „Platz 1 in dieser Kategorie bei Falstaff zu erreichen, das ist schon etwas außergewöhnliches“, meint Wais. Die Jury beschreibt den Geschmack des rein biologisch hergestellten Produktes wie folgt: „Ein fast süßlicher Geruch macht die Nase weich und angenehm. Am Gaumen malziger Extrakt, Vanille und weißer Pfeffer. Recht fruchtig im Nachhall. Für klassische Cocktails.“

Neben dem Sieger des Single Malt Vodka wurden auch der nørderd Pure Apple Vodka mit 90 Punkten und der nørderd Pure Potato Vodka mit 88 Punkten bewertet.