Mit Aschermittwoch beginnt für viele das alljährliche Ritual der 40-tägigen Fastenzeit. Während einige aus religiösen Hintergründen fasten, nutzen andere die Zeit für den bewussten Verzicht auf bestimmte Lebens- und Genussmittel.

Das Fasten aus medizinischen Gründen hat eine lange naturheilkundliche Tradition und wird heute wieder vermehrt von Ärzten therapeutisch in spezialisierten Kliniken und auch ambulant eingesetzt. Darüber hinaus erlebt das spirituelle Fasten in Klöstern und religiösen Gemeinschaften eine Renaissance. Das Fasten muss aber gelernt werden und erfordert eine fachliche Betreuung. Fasten ist keine Diät zur Gewichtsreduktion. Generell wird unterschieden zwischen Heilfasten, das unter ärztlicher Aufsicht als Therapie zur Heilung von Krankheiten eingesetzt wird, und Fasten für Gesunde, das zum Beispiel als Einstieg in eine Gewichtsabnahme Verwendung findet. Eine weitere Fastenform ist das Intervallfasten, auch „16-8“genannt, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut.

Kräuterpfarrer Benedikt vom Kräuterpfarrzentrum Karlstein hält selbst wenig von einem Fasten, das nur um die eigene Person kreist und das dazu dienen soll, eine gute Figur zu bekommen. Vielmehr werde durch einen konkreten Verzicht in der Ernährung für Geist und Körper die Frage laut, was man zum Leben brauche.

Beim Fasten geht es laut Benedikt darum, sich auf sich selbst einzulassen, sich vorzubereiten - als Christ zum Beispiel auf Ostern. „Fasten ist sozusagen die Wegstrecke. Man muss Hindernisse aus dem Weg räumen, um die Liebe Christi zu erreichen. Sich säubern, damit man vorankommt und nicht abgelenkt wird. Die Adventszeit war früher auch einmal eine Zeit der Besinnung, bei der man sich auf das Weihnachtsfest vorbereitet hat“, erzählt der Pfarrer.

Heute stelle man sich die Frage, wie man am besten das Ziel seines Lebens erreicht. Oft sei es auch ein Zuviel. „Hier muss man still werden und auch einmal Vertrauen ausprobieren, sich auf das Besinnen, was Gott einem gegeben hat“, sagt er. Es sei die Zeit der Achtsamkeit und die Zeit des Wachseins. Kräuter können dabei helfen: „Frühlingskräuter regen zum Beispiel mit ihren Bitterstoffen die Leberfunktion an, sodass unser Entgiftungsorgan auf die nun ankommenden Schlackenstoffe vorbereitet wird. Unsere Ernährung ist oft unausgewogen und einseitig. Durch einen Mangel an wichtigen Spurenelementen, Vitaminen und Mineralstoffen kommt es zu den allseits bekannten Zivilisationskrankheiten. Und viele von uns vergessen aufs Trinken.“

Kräuterpfarrer: „Zeit für Reflexion ist wichtig“

Kräuterpfarrer Benedikt empfiehlt die Fastenkurse im Stift Geras oder Pernegg: „Zeit für Reflexion wird immer wichtiger. Das Burnout-Syndrom ist eine Krankheit der Leistungsgesellschaft. Die Seele sucht sich unterschiedlichste Wege, um über den Körper zu signalisieren, dass eine Umkehrstrategie dringend nötig wäre.“ Fasten könne dabei unterstützen, ein wenig Abstand zu nehmen. Man kann wieder lernen zu ruhen und das Schnelle vorüberziehen zu lassen. „Nur wer in sich fest verwurzelt ist, hält auch einen Sturm aus“, meint der Kräuterpfarrer zum Schluss.

Der Arzt Kiril Kirilov steht dem Fasten sehr viel kritischer gegenüber. „Aus intensivmedizinischer Sicht empfiehlt sich gar kein Fasten“, sagt der Mediziner zur NÖN. „Die Folge von einer langen Fastenzeit ist, dass die Darmzotten verkümmern. Ein Tag, an dem man nichts isst, ist gesundheitlich nicht schädlich. Alles, was länger andauert, besonders wenn es einseitig ist, ist nicht förderlich.“ Besser als Fastenkuren sei eine ausgewogene Ernährung: „Alles mit Maß und Ziel.“ Falls sich jemand zum Fasten entschließe, solle er injedem Fall darauf achten, sehr viel zu trinken: „Es ist noch nicht genug erforscht, ob Fasten wirklich etwas für die Gesundheit bringt. Ich würde von einseitigen Fastenkuren abraten.“