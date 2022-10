Fernseh-Comedy als Bühnenstück

Wenn möglich, sollte man es unterlassen, die Bühnenfassung der „Golden Girls“ mit der gleichnamigen Fernsehserie zu vergleichen. Hat man allerdings die Bilder der vier Hauptdarstellerinnen im Kopf, dann kann man vor Christine Reiterer, Elisabeth Datler, Eveline Winter und Heidrun Tschakert vom TAM-Ensemble nur den Hut ziehen.

Eine Meisterleistung an schauspielerischem Können gelingt Christine Reiterer, die in die Rolle der nicht dummen, aber doch sehr naiven Rose schlüpft und ihre Mitbewohnerinnen mit ihren Lebensweisheiten nervt. Die Männer-besessene Südstaatenschönheit Blanche, die auch in reifen Jahren noch auf den Reiz ihrer Reize setzt, wird von Elisabeth Datler mit viel Charme verkörpert. Der New Yorker Sarkasmus der Dorothy liegt auch Eveline Winter, die sich gut in die Rolle einfügt und sie authentisch darstellt. Und nicht zuletzt trägt Heidrun Tschakert als Sophia mit ihrer resolut-sizilianischen Art zum Gelingen der Wohngemeinschaft und zu köstlicher Unterhaltung bei.

In drei Nebenrollen (als Pfarrer, Donna Donsen und Regisseurin) kann Gabriela Peterka das Publikum von ihrer Wandlungsfähigkeit überzeugen. Willi Kainz als Harry und Big Daddy sowie Adele Schaden als Polizistin komplettieren das Ensemble.

Die Bühnenfassung der Kult-Comedy-Serie von Kristof Stößel hatte am 7. Oktober im Theater an der Mauer Premiere und verdient auf jeden Fall das Prädikat „Sehenswert“, wenn man einen Abend lang Unterhaltung, Lachen und Fröhlichkeit genießen möchte. „Die Golden Girls“ werden noch am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr gespielt. Kartenreservierungen unter Tel. 02842/52955 oder http://www.tam.at.

