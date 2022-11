Feuerwehr barg Fahrzeug auf B5

Werbung

Zur Unterstützung einer Fahrzeugbergung musste die Feuerwehr Waidhofen am 24. November um 15.55 Uhr ausrücken. Der Lenker eines Opel Astra war auf der Bundesstraße 5 von Lichtenberg kommend in Richtung Waidhofen unterwegs. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und prallte gegen eine Feldzufahrt. Der Lenker blieb bei diesem Unfall unverletzt.

Laut Alarmplan wurden die Feuerwehren Rafings-Rafingsberg und Meires-Kottschallings zum Einsatz alarmiert. Nach einer ersten Erkundung und Absicherung der Einsatzstelle forderte der Einsatzleiter über die NÖ Landeswarnzentrale das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Waidhofen zur Unterstützung an.

Am Einsatzort eingetroffen, wurde nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter mit der Bergung des Opel Astra begonnen. Das Wechselladefahrzeug wurde in Stellung gebracht und der Unfallwagen mittels Ladekran aus dem Straßengraben gehoben. Während der Bergungsarbeiten wurde eine Spur der Bundesstraße gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Kurz vor 17 Uhr Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

