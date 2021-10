Feuerwehr: Sechs Mal Gold geholt

Nach eineinhalb Jahren Pause ging wieder der Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum über die Bühne. Sechs Mitglieder aus dem Bezirk Waidhofen können sich über das heiß begehrte Abzeichen freuen.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold - auch als „Feuerwehrmatura“ bezeichnet - wird speziell auf die Umsetzbarkeit des Erlernten in der Praxis, Aktualität und Einsatznähe Wert gelegt. Aus dem Bezirk stellten sich sechs Feuerwehrmitglieder der Herausforderung dieses Bewerbes. Alexander Hofstätter (FF Karlstein), Gregor Stohmayer (FF Matzles), Markus Holzweber, Franziska Wurz und Stefan Trisko (alle FF Vitis) sowie Doris Schönauer (FF Jaudling) absolvierten nach wochenlanger Vorbereitung die Bewerbsdisziplinen und konnten sich über das goldene Abzeichen freuen. Alexander Hofstätter und Gregor Strohmayer belegten in ihrem Durchgang sogar Platz 2 und 3.