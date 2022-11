Filmprojekt Rückenwind: Crowdfunding für Kinofilm

Für Dreharbeiten zu einer Kinodokumentation reisten die gebürtige Waidhofnerin Anna Mühlberger und Moses Gsellmann zehn Monate lang durch 14 Balkanländer bis nach Armenien. Nun sind sie mit der Postproduktion für „Rückenwind“ beschäftigt.

Bewusstsein für mehr Zufriedenheit

„Neben der Schönheit der Länder, die bei uns häufig mit Vorurteilen behaftet sind, wollen wir mit unserem Film mehr Bewusstsein für Zufriedenheit schaffen. Dazu durften wie auf unserer Reise vier Persönlichkeiten zum Thema Zufriedenheit porträtieren. Verbunden werden beide Ebenen im Film durch unsere ganz persönlichen Tagebucheinträge“, erzählt die gebürtige Waidhofnerin Anna Mühlberger, die sich während der Reise entschlossen hat, ihren beruflichen Fokus in Zukunft auf das Filmprojekt sowie die Bilder- und Postkartenproduktion für ausgewählte Geschenkläden zu legen. „Wir haben viele Ideen und sind Schritt für Schritt an deren Umsetzung. So planen wir zum Beispiel heuer noch Vorträge zu unserem Projekt und unserer Reise.“ Nachdem sie eine Förderabsage aus öffentlichen Mitteln für ihren Film erhalten haben, wollen Anna Mühlberger und Moses Gsellmann Mitte November eine Crowdfunding-Kampagne über eine Online-Plattform starten.

Persönliche Packages für Projekt-Unterstützung

Als Gegenleistung erhalten die Unterstützer Goodies, wie Postkartensets mit Motiven der Reise, limitierte Foto-Wandkalender für 2023 mit Zitaten von Reisebegegnungen, 100% recycelte Rückenwind Stofftaschen, oder ein ganz persönliches Package mit mitgebrachten Köstlichkeiten von der Reise. „Außerdem kann man auch noch anders nicht nur Teil unseres Projekts, sondern wirklich auch Teil unseres Films werden: entweder mit einer ganz persönlichen Zufriedenheitsbotschaft im Abspann, oder dem eigenen Namen oder einem Logo am Ende des Films“, wendet sich Mühlberger an potenzielle Sponsoren.

Das Herzstück der Crowd-funding-Kampagne ist das Video, dessen Produktion bereits in die finale Phase geht, nachdem für die Aufarbeitung zu Beginn ein Storyboard entwickelt wurde, auf dem alle Bilder der einzelnen Drehtage auf Kärtchen festgehalten wurden. Derzeit verbringen Anna Mühlberger und Moses Gsellmann viele Stunden gemeinsam mit ihrem Cutter Enric Parcerisa vor dem Bildschirm in ihrer Wohnung in Wien, um das Sounddesign, die Tonmischung, das sogenannte Colorgrading (Anpassung von Helligkeit, Kontrast, etc.) oder die Musik abzustimmen. „Wir würden uns freuen, wenn uns so viele Menschen wie möglich unterstützen, unser Herzensprojekt fertigzustellen und so die Welt gemeinsam ein kleines Stückchen besser zu machen.“

Infos unter http://www.annaundmoses.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.