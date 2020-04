Fitnessstudio-Fans schauen wegen der Corona-bedingten Schließung der Fitnessstudios durch die Röhre.

Nicht so bei Mrs. Sporty in Waidhofen. Das Studio ist zwar geschlossen, doch die Trainerinnen um Chefin Tamara Haider halten ihre Mitglieder per Videochat auf Trab. „Wir erstellen Trainingsschwerpunkte zu verschiedenen Terminen, etwa ‚Rückenfit‘ am Montag um 8.15 Uhr. Die Frauen melden sich dann vorzugsweise vorab an, sodass wir die Einheit mit maximal vier Teilnehmerinnen abhalten können. Mehr Personen wäre schwierig, da dann die Größe der einzelnen Bilder zu klein wird“, berichtet Haider.

Live oder per Aufzeichnung

Für all jene, die nicht live dabei sein können, werden die Trainingseinheiten aufgezeichnet. Das Angebot werde, so Haider, recht gut genutzt. „Es gibt natürlich Frauen, die zu Hause nicht die geeigneten Voraussetzungen für ein Training per Videokonferenz haben, oder die technisch nicht so versiert sind. Aber es hat mich wirklich überrascht, wie viele mitmachen“, ist Haider erfreut.

„Brauchen Klarheit für Eröffnung

Dass Mrs. Sporty im Regelbetrieb auf sogeannte „Smart Trainer“ setzt, eine Kombination aus Bildschirm und Kamera, wo Übungen, für die man keine Fitnessgeräte herkömmlicher Art benötigt, sowohl vorgezeigt als auch die Ausführung per Kamera und Software aufgezeichnet und ausgewertet werden, sei jetzt ein Vorteil. „Nur kommen jetzt wir Trainerinnen noch mehr dran, weil wir alles selber vorzeigen müssen“, merkt Haider an. Sie und ihre Kundinnen hoffen, dass es bald Klarheit gibt, wann und wie Fitnessstudios wieder öffnen können. „Wir brauchen einen Zeithorizont dafür. Ich könnte in meinem Studio die Mindestabstände leicht einhalten.“