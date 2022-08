Flohmarkt kehrt nach zehn Jahren zurück

Werbung

Nach zehn Jahren Pause veranstaltet der Verein „Pro Waidhofen“ erstmals wieder einen Flohmarkt am Hauptplatz. „Am 3. September kann von 9 bis 13 Uhr alles, was gehortet, gesammelt, geliebt oder gehasst wurde, was jetzt im Weg steht und Platz machen muss, mit etwas Glück einen neuen Besitzer finden“, kündigt Obfrau Ulrike Ramharter an.

Der Flohmarkt richtet sich an Privatverkäufer – mitmachen kann jeder, der sich von alten Dingen trennen möchte. „Nachdem der letzte Flohmarkt 2012 war und während der Corona-Pandemie sicher der eine oder andere zu Hause Veränderungen vorgenommen hat und Platz brauchte, dachten wir uns, es ist an der Zeit, wieder einen Markt zu veranstalten“, sagt Ramharter.

Gerade angesichts des bevorstehenden Schulbeginns sei dies eine gute Gelegenheit, nicht mehr benötigten Schulsachen zu einer weiteren Nutzung zu verhelfen – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die Anmeldung ist seit Montag unter der Telefonnummer 02842 / 503-55 möglich. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro Tisch. Der Aufbau kann am Samstag 3. September ab 7.30 Uhr stattfinden.

Die Tische stellt der Verein „Pro Waidhofen“ zur Verfügung.

