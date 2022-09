Folkclub Igel : Flamenco Nuevo zum Herbststart

Beinahe voll besetzt war der Folk Club Igel beim Start ins Herbstprogramm am Samstag. Mit der Band „Reflejos“ erklangen Melodien aus der Ferne, Flamenco Nuevo mit Künstlern aus Spanien, Bulgarien – und mit Paul Dangl sogar aus Waidhofen. Reflejos spiegeln die Suche nach neuen Klängen in stets weiteren Musikszenen und -kulturen, ohne sich einem Genre ganz verschreiben zu wollen. Flamenco-Gesang mischt sich mit modernen Harmonien, verschiedensten Rhythmen, virtuosen Linien und jazzigen Improvisationen. So wehten Reflejos in ihrem Programm „Al Aire“ mit Weltschmerz in der Stimme einen neuen Flamenco auf die Bühne.

Positive Energie und Spirit des Musikfestes . Die positive Energie und den Spirit des erfolgreichen Musikfestes will der Folk Club Igel in sein Herbstprogramm weiter tragen. So entstand ein buntes und hochkarätiges Programm für den Igel-Herbst. Im Oktober geht es mit höchst amüsanten wie satirisch-kritischen Momenten weiter, wenn am 15. Oktober „Austrofred“ aus seinem aktuellen Buch „Die fitten Jahre sind vorbei“ liest, Gesangseinlagen darbietet und im Anschluss das Folk-Club-Team für einen tanzbaren Abend sorgt.

Der 5. November bietet eine musikalische wie poetische Retrospektive auf den großartigen Georg Kreisler, in feiner Manier vorgetragen von Jörg-Martin Willnauer, eine Kooperation mit dem TAM Waidhofen unter dem Titel „Willnauer spielt Kreisler“. Und 19. November heißt es endlich wieder „Blues is back in town“, wenn The Blues Infusion ihrem Namen geradlinig und druckvoll gerecht wird, mit viel Gesang, Gitarre und Gebläse.

Am 3. Dezember wagt der Folk Club eine Ausweitung des Angebots, wenn er unter dem Titel „Winter Musikfest“ gleich drei Bands in den Igel einlädt und diese auch schon nachmittags zur offenen Jam-Session bitten. Abends kann dann ordentlich getanzt werden, wenn die lokalen „Slicks“, die am Musikfest 2022 gehypte „Pumn de Țărână Band“ und die für ihren Electro Brass Sound national wie international gefeierten „Erwin & Edwin“ aufspielen.

Damit die Igel-Saison einen weiteren, glänzenden Höhepunkt findet, ist bereits eine Woche später, am 10. Dezember, die Doyenne des Wiener Chansons Erika Pluhar mit Szene-Größe Roland Guggenbichler zu Gast.

