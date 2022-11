Fröhlich swingend in die Vorweihnachtszeit

Werbung

Besser kann man wohl nicht in die Vorweihnachtszeit starten: Mit dynamischen Arrangements, schwungvollem Sound, facettenreichen Soloeinlagen und einem fabelhaften Sänger führte die Big Band Waidhofen ihr Publikum am Samstagabend in den Advent. Randvoll und ausverkauft war der Stadtsaal bei dem Konzert „It’s Cristmas Time“, das mit einer Überraschung begann: Da Markus Zahrl an diesem Konzert nicht mitwirken konnte, schlüpfte Silvia Jäger in die Rolle der musikalischen Leiterin und Dirigentin und meisterte diese Aufgabe mit Bravour, großem Einfühlungsvermögen und Präzision. Für die humorvolle und informative Moderation sorgte die Saxophonistin Angelika Pany-Brait, die laufend zwischen Saxophon-Spiel und Ansagen wechselte.

Wer am ersten Adventsamstag ein Weihnachtskonzert erwartete, das mit besinnlichen Klängen auf die bevorstehenden Wochen einstimmt, wurde durch ein Programm voll heißer Rhythmen eines Besseren belehrt. Ab der ersten Nummer legte die Big Band los, die Saxophone in den vorderen Reihen wagten effektvolle Klanggebilde, die Trompeten und Posaunen bliesen aus Leibeskräften, die Schlagwerker brachten Trommeln, Becken und Schellen zum Schwingen und Singen.

Beschwingt und gar nicht sentimental

Die funky und groovy differenzierten Rhythmen in „Deck the Halls“, ein beschwingtes und gar nicht sentimentales „White Christmas“, das feurige „A Chili Pepper Christmas“ mit Salsa-Tanzklängen rissen das Publikum zu Jubel und Szenenapplaus hin. „O Christmas Tree“ mit Synkopen, fröhlich und swingend, „Here Comes Santa Claus“ in adäquater Adjustierung mit roten Zipfelmützen, „Jingle Bells“ nicht nur im Original, die Melodie schummelte sich auch in andere Stücke hinein, gewollte Dissonanzen, ein ausgedehntes Drums- & Percussion-Solo sorgten für Beifallsstürme. Durch das perfekte Zusammenspiel der Musiker, das breite musikalische Spektrum und die dynamische Vielfalt bildet die Big Band ein Ensemble, das auf hohem technischem Niveau swingt und jammt.

Die unverwechselbare Stimme von Armin Schinkovits bereicherte noch zusätzlich die großartigen Darbietungen der Big Band. Foto: NOEN

Als Gastsänger trat Armin Schinkovits auf, der perfekt mit den Instrumentalisten harmonierte. Ob „Let It Snow“, „The Christmas Song“ oder „Winter Wonderland“, mit seiner großartigen, bisweilen an Frank Sinatra erinnernden Stimme bereicherte der im Mostviertel beheimatete Sänger das Konzert noch zusätzlich.

Der Abend ging viel zu schnell vorüber, das Publikum konnte nicht genug von den mitreißenden Darbietungen bekommen und zeigte seine Begeisterung mit Standing Ovations und nimmermüdem Applaus, auf den noch drei Zugaben folgten.

