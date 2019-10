Mit 70 noch den Pkw-Führerschein machen? Gabriele Pusch aus Waidhofen tat genau das.

Sie wollte nicht länger mit ihrem Mopedauto herumfahren, nachdem sie damit etliche gefährliche Situationen im Straßenverkehr erlebt hatte. „Mit so einem Fahrzeug ist man praktisch Freiwild, man wird an den unmöglichsten Stellen überholt und ständig angehupt. Die Sicherheit ist eine Katastrophe“, sagt Pusch.

Die meiste Zeit ihres Lebens war sie ohne Führerschein ausgekommen. Hausbau, Kinder und deren Ausbildung kamen zuvor, ihr Mann Johann, der auch Vizebürgermeister von Waidhofen war, war viel unterwegs, man hätte zwei Autos gebraucht. Erst als es ihrem Mann begann, gesundheitlich schlechter zu gehen, kam das Thema Führerschein wieder auf den Tisch: „Mach den Schein, so lange ich dir noch helfen kann, sagte er zu mir“, erinnert sich Pusch.

Sie machte den Mopedschein und kaufte sich ein Aixam-Mopedauto, mit dem sie nicht nur in der Umgebung, sondern auch zu weiteren Ausflugszielen unterwegs war, als ihr Mann nicht mehr selbst fahren konnte. Nach einer schweren Zeit – ihr Gatte verbrachte die letzten elf Monate seines Lebens schwer dement im Pflegeheim – brauchte Gabriele Pusch eine neue Herausforderung: den Pkw-Führerschein. Neben der Sicherheit und einer neuen Aufgabe hat sie auch eine persönliche Motivation: „Das bin ich meinem Mann schuldig.“

Sie ging zur Fahrschule Easy Drivers in Waidhofen. „Der Fahrlehrer meinte, der Computer für die Theorieprüfung könnte ein Problem sein. Als ich ihn dann gefragt habe, ob er so wie ich auf Facebook bin, war das Thema erledigt“, erzählt Pusch.

Als ich das Auto am Kabel angesteckt gesehen habe, dachte ich oh je, es ist ein Elektroauto, noch dazu ein BMW, der mit der kleinsten Gaspedalbewegung sofort losstürmte. Da muss man aufpassen.“Gabriele Pusch

Ende Juni legte sie ihre Theorieprüfung mit 96 Prozent richtigen Antworten ab. Dann musste sie warten, bis ein Auto mit Automatikgetriebe für die praktische Ausbildung verfügbar war: „Als ich das Auto am Kabel angesteckt gesehen habe, dachte ich oh je, es ist ein Elektroauto, noch dazu ein BMW, der mit der kleinsten Gaspedalbewegung sofort losstürmte. Da muss man aufpassen.“

Nun kam für die Seniorin die Stunde der Wahrheit. Bedenken, dass der Prüfer sie aufgrund ihres Alters in besonders knifflige Situationen bringen könnte, waren rasch zerstreut, die Prüfung lief fair und unspektakulär ab.

Der erste Weg danach führte auf den Friedhof, zum Grab ihres Mannes: „Ich hatte ihm ja versprochen, den Führerschein zu machen.“ Was jetzt noch fehlt, ist ein Auto. Puschs Kinder waren hier schon fleißig, ein dunkelblauer VW Polo ist ins Auge gefasst.

Pusch will sich mit kleinen Schritten in die neue Freiheit hineintasten. Und wenn sie wieder eine Herausforderung braucht, steht schon das nächste Vorhaben an: „Ich habe als Kind Klavierspielen gelernt, damit will ich jetzt wieder anfangen.“