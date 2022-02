Ein großer Ansturm auf das Datum – so die Standesbeamten unisono – blieb jedoch aus.

Je ein Paar wird am Standesamt Waidhofen und Vitis vor den Standesbeamten treten und einander das Ja-Wort geben. Am Standesamt Dobersberg wagen drei Paare den Schritt in die gemeinsame Zukunft. Keine Heiratswilligen wurden aus Raabs und Kautzen gemeldet.

