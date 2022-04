Galerie-Start mit Theodor Buzu

Werbung

Gleich mit zwei Ausstellungen startet die „Kunst.Galerie.Waldviertel“ am kommenden Freitag in die neue Saison. Ab 14 Uhr ist die erweiterte Traubenwäscher-Dauerausstellung zu sehen – wie in der NÖN berichtet, wurde die Ausstellung um 40 weitere Traubenwäscher, zusätzlich zu den bereits vorhandenen 140, erweitert. Bei Traubenwäschern handelt es sich um ein vom 18. Jahrhundert bis zu den 1960ern verbreitetes Tafelgeschirr, das auch von namhaften Künstlern wie Josef Hoffmann und Coloman Moser entworfen wurde.

Der Höhepunkt des Tages wird die Vernissage der Ausstellung „Coloured Dreams“ des in Tschechien lebenden Künstlers Teodor Buzu um 19 Uhr sein. Der international bekannte Maler großformatiger, kraftvoller, abstrakter Aquarelle wurde 1960 in der Republik Moldau geboren und hat an der Akademie für Kunst und Design im ukrainischen Charkov studiert. Die Gedanken an den Ukraine-Krieg beschäftigten ihn daher auch, als er vor einigen Wochen in Waidhofen war, um sich die Räumlichkeiten der Galerie anzusehen (die NÖN berichtete). Neben großformativen Aquarellen werden außerdem intensiv farbstarke Öl- und Acrylgemälde, sowie Arbeiten auf Seide und Porzellan zu sehen sein. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Jiri Sycha an der Violine.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.