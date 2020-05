Aufmerksamen Beobachtern wird es in den vergangenen Tagen schon aufgefallen sein: Beim Stadtsaal tut sich etwas.

Pächter Richard Damberger will nämlich ab 15. Mai mit seiner Firma „Genuss For You“ mit einem neuen Konzept im und um den Stadtsaal gastronomisch durchstarten, und das mit einem neuen Küchenchef – Mike Gaar. Der 28-jährige gebürtige Steirer hat in mehreren renommierten Betrieben, unter anderem im Hangar 7, beim Höhenwirt in Keutschach (Kärnten) und im Hotel Post in Lech am Arlberg – alles Hauben-Häuser – gearbeitet, ehe er mit seiner Familie nach Litschau gezogen ist.

Alle Zutaten aus dem Umkreis von 60 Kilometern

Der Kernpunkt des neuen Konzepts ist die Regionalität: „Alle Zutaten stammen aus Biobetrieben aus einem Umkreis von 60 Kilometern, wir produzieren alles selber und verwenden keine fertigen Produkte. Auch das Fleisch verarbeiten wir selbst“, erklärt Damberger, den man, wie er sagt, künftig verstärkt im Service sehen wird, während Gaar sich um die Küche kümmern wird. Eigentlich wäre dieser Neustart am Ostermontag im Sporthallen-Restaurant geplant gewesen, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Ausweichen auf Stadtsaal wegen Abstandsvorgaben

Doch warum wird dafür im Stadtsaal umgebaut? „Da wir in der Sporthalle aufgrund des begrenzten Platzes unter den Vorgaben der Regierung zur Wiedereröffnung der Gastronomie keinen sinnvollen Betrieb aufnehmen könnten, haben wir beschlossen, auf den Stadtsaal auszuweichen. Im Außenbereich kommt ein Schanigarten mit Platz für bis zu 50 Personen, das Foyer wird als Innenbereich samt umgebauter Schank adaptiert“, klärt Damberger auf.

Durch die großen Räume und den großen Schanigarten können einerseits genügend Tische angeboten und andererseits auch die Abstandsvorschriften leicht eingehalten werden.

Beim Lokalaugenschein am Montag waren die Arbeiten schon weit fortgeschritten. Im Foyer wurde der Schankbereich neu gestaltet, auch die Möbel für den Schanigarten waren bereits geliefert. Am Freitag geht es ab 10.30 Uhr los, als Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 10.30 bis 23 Uhr geplant.

„Am Nachmittag sind auch Radfahrer willkommen. Wir bieten auch Eis von Müssauer an„, fügt Damberger hinzu. Das Sporthallenrestaurant bleibt vorerst geschlossen: „Solange die Corona-Krise andauert, konzentrieren wir uns auf den Stadtsaal.“ In der Anfangsphase bittet Damberger um Reservierung – näheres dazu auf der Homepage von Genuss for You.