Gefühlvoll und echt: Singer-Songwriter Night im Igel

Einen wundervollen Abend zum Genießen und Träumen erlebten die Besucher des Igels am Samstag. Der Singer-Songwriter Ian Fisher versammelte die Kollegen Somerset Barnard, Bryan Benner, Amelie Tobien und Barbara Wiesinger um sich, um nur mit Gitarre und Stimme die Zuhörer zu verzaubern. Das abermals gut gefüllte Clublokal des Folkclubs mit seinen aufmerksamen Gästen bot auch den perfekten Rahmen in in timer Atmosphäre für die sehr persönlichen Lieder der Musiker.

Über anderthalbtausend eigener Lieder geschrieben. Der US-Amerikaner Ian Fisher verließ vor über einem Jahrzehnt seinen Heimatstaat Missouri und zog nach Europa. Seine mittlerweile hunderten Konzerte führten ihn durch Europa, Nordamerika und Afrika. Er schreibt Songs wie am Fließband und kann schon auf über anderthalbtausend eigene Lieder verweisen. Seine fünfzehn Alben wurden von Publikationen wie dem Rolling Stone gelobt, der ihn als einen der „neuen Künstler, die man kennen muss“ und seine Musik als „halb Americana und halb Abbey-Road-würdigen Pop“ beschreibt Ian Fishers markante Stimme hat einen hohen Wiedererkennungswert und vermittelt große Authentizität. An dem Abend war er auch beliebter Gesangspartner für die Musikerinnen Amelie Tobien und Barbara Wiesinger. Die Stimmen harmonierten gut und die Duos gaben dem Konzert noch einmal eine extra Würze.

Auf unbekanntes Terrain begeben. Die Waldviertlerin Barbara Wiesinger begab sich an diesem Abend auf unbekanntes Terrain. Als Sängerin des Indie-Folk-Projekts DAWA war sie ausschließlich mit Band im Hintergrund auf der Bühne. Am Samstag wagte sie sich solistisch vor ein Publikum. Die anfängliche Nervosität verflog schnell, und sie überzeugte mit verletzlicher, aber doch charaktervoller Stimme. In ihren emotionalen Liedern sang sie über Liebe, Beziehungen und Freundschaft. Stimmig waren auch die Duos mit Kollegin Amelie Tobien.

Vergangenheit als Straßenmusiker in Australien. Der australische Weltenbummler und Gitarrist Somerset Barnard vermischt Aussie-Roots, Tex Mex und Delta Blues zu einem köstlichen Musik-Gebräu. Für Aufsehen sorgte er mit seiner aus einer Blechdose selbstgebastelten Gitarre mit eigenwilligem Sound. Das außergewöhnliche Instrument baute er in Irland unter dem Einfluss einiger Guinness-Biere. Barnard war der „lauteste“ Musiker an diesem Abend. Vermutlich liegt das an seiner Vergangenheit als Straßenmusiker, denn auf der Straße muss man um die Aufmerksamkeit kämpfen.

Amelie Tobien fand zu ihrem ganz eigenen Genre. Ebenso viele Jahre als Straßenmusikerin und Bar-Sängerin rund um den Globus unterwegs war die Salzburgerin Amelie Tobien. Auf ihrer Reise durch die Welt fand sie zu ihrem ganz eigenen Genre, dem Folk-Chanson. Ihre ausdrucksstarke Stimme mit authentischen Zwischentönen verführt zum Schwelgen in weiten, pastellfarbenen Traumwelten.

Amerikanischer Bariton mit Humor. Bryan Benner ist in der Gegend kein Unbekannter, war er doch Teil der Band „Die Wandervögel“ rund um David Stellner. Sich selbst bezeichnet der amerikanische Bariton, Gitarrist und Singer-Song writer gern augenzwinkernd als „Schubadour“ oder auch als Modern Troubadour. Bryan Benner ist nicht nur ein hervorragender Musiker und Sänger, seine Zwischenmoderationen in gebrochenem Deutsch sind meist humorvoll und sorgen immer wieder für Lacher im Publikum. Vor kurzem hat er sich ein paar Jazz-Akkorde beigebracht, und weil es schade wäre, wenn diese keiner hören würde, hat er vor ein paar Tagen noch ein eigenes Lied dafür geschrieben.

Ebenso auf dem Programm wäre Ryan Thomas Carpenter gestanden, er war jedoch an diesem Abend verhindert.

