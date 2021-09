Ruhig und produktiv und mit durchgängiger Einstimmigkeit ging die Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch über die Bühne.

Ein wichtiger Punkt neben dem Verkauf eines Betriebsgrundstücks zur Errichtung einer Postbasis (siehe Bericht oben) war auch der Abschluss eines Baulandsicherungsvertrages für Trennflächen jenes Grundstücks, auf dem die Alpla GmbH eine Erweiterung ihres Waidhofner Standorts durchführen will – die NÖN berichtete. Das dafür vorgesehene Grundstück grenzt an das bestehende Firmenareal an.

„Die Firma braucht dringend Platz, es mussten bereits Maschinen ausgelagert werden. Ein möglichst rascher Baubeginn wäre daher wichtig“, betonte Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) in der Sitzung. Mit dem Ausbau sei auch eine personelle Erweiterung verbunden, und nicht zuletzt werde durch diese Aufwertung auch der Waidhofner Standort abgesichert, hob Ramharter hervor.

Die nötige Umwidmung für das in Privatbesitz befindliche Grundstück liegt derzeit beim Land. Sobald es von dieser Seite aus grünes Licht gibt, kann der Gemeinderat die Umwidmung zu einem Betriebsgrundstück beschließen.

FPÖ trotz Kritik für Kanal-Förderung für Heli-Dungler-Siedlung. Auf Schiene ist jetzt auch das Vorhaben Heli-Dungler-Siedlung. Hier ging es um die Annahme eines Fördervertrags für den Anschluss der Siedlung sowie die Abwasserbeseitigungsanlage in Matzles und die Errichtung einer Transportleitung nach Matzles. Das Vorhaben umfasst Kosten von über einer Million Euro, dafür gibt es eine Förderung von elf Prozent.

FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl, der in der Vergangenheit stets Kritik am Siedlungsprojekt äußerte, kündigte seine Zustimmung an: „Ihr wisst, wie wir zu dem Projekt stehen, aber es wäre nicht klug, eine Förderung nicht abzuholen. Zumindest wird dadurch ein kleiner Teil dieses Millionengrabs ausgeglichen“, merkte Waldhäusl an. Der Beschluss fiel dann einstimmig aus.

Einstimmig genehmigt wurde auch eine Reihe von Sportsubventionen: 12.000 Euro für den SV Sparkasse Waidhofen, 6.500 Euro für die Österreichische Turn- und Sportunion Waidhofen, 330 Euro für den Schachklub Damenspringer Waidhofen und 670 Euro für die Jäger- und Schützengilde Union Raika Waidhofen.