Gemeinsames Konzert: Perfekt abgestimmt

Zur Feier von 100 Jahre Niederösterreich und 70 Jahre Niederösterreichischer Blasmusikverband gaben rund 100 Musiker aus allen 19 Musikkapellen der BAG (BezirksArbeitsgemeinschaft) Horn-Waidhofen am 31. Oktober im Stadtsaal ein Konzert auf hohem musikalischem Niveau. 26 junge Frauen und ebensoviele junge Männer des Bezirksjugendblasorchesters spielten Werke von vier zeitgenössischen Komponisten mit Niederösterreich-Bezug.

Den Auftakt bildete das Stück „Celebration“ (Feier) des in Hollabrunn geborenen Komponisten Johann Pausackerl mit fanfarenartig einsetzenden Trompeten und jubelnder Feierstimmung. In „Die Geschichte vom Einhorn“ des in Neunkirchen geborenen Manfred Sternberger vermittelte das Orchester das Aufsteigen des Morgennebels, die ersten Sonnenstrahlen und das Erscheinen des sagenhaften Einhorns. Passend zum Halloween-Tag folgte das Stück „Atra Femina“ des jungen, einige Jahre in Staatz tätigen Komponisten Daniel Muck, das die unheimlich düstere Sage der „Schwarzen Frau“ in Musik umsetzt und erzählt. Hier ließen die jungen Musiker auch ihre Stimmen in Vokalen erklingen.

Für „Starflash“ ließ sich der in Neunkirchen geborene Komponist Otto M. Schwarz von zwei Sternschnuppen inspirieren, die er beobachtete, wie sie aufeinander zuflogen und verglühten. Das moderne Musikstück enthält neben griechischen Tanzelementen und orientalischen Klängen sage und schreibe 87 Taktwechsel. Mit den exzellenten Darbietungen begeisterte das Bezirksjugendblasorchester das Publikum. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt knapp 19 Jahre, die jüngsten Teilnehmer sind erst 13 Jahre alt.

Nach der Pause traten die „erfahrenen“ Mitglieder (31 Jahre im Durchschnitt) des Orchesters auf die Bühne. Als Gastdirigent konnte der 1980 in Salzburg geborene, international wirkende Martin A. Fuchsberger gewonnen werden, der das Orchester mit mitreißendem Schwung und großer Empathie leitete. Das erste Stück, die Ouvertüre aus „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé, fand ihren Höhepunkt in der musikalischen Beschreibung eines Rittes der Kavallerie durch die ungarische Steppe. Die anspruchsvollen vier Sätze der „Second Suite in F“ von Gustav Holst meisterten die Musiker souverän und ernteten für die beeindruckende Darbietung Standing Ovations.

Für die trotz der nur einmonatigen Probezeit höchst virtuos spielenden und präzise aufeinander abgestimmten Musiker der beiden Orchester gab es enthusiastischen Applaus und Bravo-Rufe aus dem Publikum. Als Zugabe spielte das Bezirksblasorchester noch einen Marsch von Lorenz Eibegger.

