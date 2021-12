Gerda Kohlmayr öffnete Pop-Up-Store

Grafik, Textildesign, Möbelaccessoires, Papierdesign, Leinenbekleidung und Tiefdrucke aus der Malakademie Kids – das gab es von Donnerstag bis Samstag im „Pop-Up-Store“ in der „Galerie zum schrägen Vogel“ von Gerda Kohlmayr in Waidhofen. Insgesamt sieben Künstler boten ihren Werke an, neben Galerie-Betreiberin Kohlmayr waren Neda Bevk (handgewebte Schals), Heike Adler (ErneuART Möbelaccessoires und Wohndesign), Tuulikki Riecker (Filzketten), Sylvia Hanacik (Wollstirnbänder), Huberta Knoll (grafisch gestaltete Heftchen und Zündholzschachteln), Ars Maixner (Leinenstoffe aus kleinen tschechischen Webereien) und Michael Roher (Kinderbücher) vertreten.

Ein auffälliger Blickfang war Kohlmayrs farbenfrohe Leinenkleidung, die sie auch nach Maß anfertigt. Individuelle Kleidung für individuelle Menschen lautet hier das Motto. Verarbeitet werden großteils heimische Leinenstoffe aus dem Mühlviertel.

Ein wichtiger Fixpunkt in der „Galerie zum schrägen Vogel“ sind auch die Werke der Malakademie Kids, die von Kohlmayr geleitet wird und in den Räumlichkeiten der Galerrie bzw. im Innenhof abgehalten wird. Eigentlich hätte am 8. Dezember eine Ausstellung mit Zeichnungen, Bildern und Drucken der aktuellen Teilnehmer und einigen ehemaligen Teilnehmern gezeigt werden, doch der Lockdown kam dazwischen.

Als Ersatztermin wurde – so es Corona zulässt – der 23. Jänner 2022 vorgesehen. Immerhin waren im Rahmen des Pop-Up-Stores Werke der Malakademie zu sehen.

Zum Abschluss des Pop-Up-Stores gab es noch eine stimmungsvolle Lesung im Innenhof mit Texten von Daniela Dangl. „Diese kleine Veranstaltung kam sehr gut an, der Tenor der Besucher war, dass ich wieder etwas im Hof veranstalten soll“, resümiert Kohlmayr. Sie plant, den Hof der Galerie künftig häufiger für kleine Veranstaltungen zu nutzen – einen Bühnenbereich gibt es bereits.