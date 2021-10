Gerücht: Kein Motel?

Ein Gerücht machte kürzlich in sozialen Medien die Runde: Aus dem Motel, das Josef Wurzenrainer und Martin Bauer mit ihrer eigens dafür gegründeten BAWU HotelbetriebsGmbH im Betriebsgebiet Nord-West errichten wollen (die NÖN berichtete), soll nun doch nichts werden.

„Das stimmt nicht“, stellt Martin Bauer im Gespräch mit der NÖN klar. „Wir stehen jetzt vor der Einreichung der Pläne, wir wollten nur im Vorfeld sichergehen, dass wir das Motel so wie wir es planen auch tatsächlich bauen können. Daher ließen wir unsere Pläne von der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde vorher anschauen, damit es keine Überraschungen gibt“, erklärt Bauer.

Die Begutachtung sei positiv verlaufen, daher könne man nun mit der Einreichung des Bauvorhabens den nächsten Schritt setzen. Errichtet werden soll das Motel von der Firma Elk. Der Baustart soll erfolgen, sobald die nötigen Bewilligungen da sind. Realistischerweise wird sich aber eine Fertigstellung zu Beginn der Saison 2022 nicht mehr ausgehen.

Für Bürgermeister Josef Ramharter ist die Errichtung des Motels ein wichtiger Schritt, um das Übernachtungsangebot in Waidhofen auszubauen. Davon würden auch Firmen wie die in direkter Nachbarschaft befindliche VTW profitieren, wenn Projektpartner, die länger vor Ort sind, in der Nähe übernachten können.