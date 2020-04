Der starke Anstieg an positiv auf Corona geteste Personen im Bezirk Waidhofen über das Osterwochenende sorgte für Verunsicherung in der Bevölkerung.

Entsprechende Gerüchte machten die Runde, das Kolpinghaus und die Raiffeisenbank Waidhofen kursierten als mögliche „Hotspots“. Tatsächlich ist ein wesentlicher Teil der neuen Corona-Fälle auf das Kolpinghaus zurückzuführen. Im Haus im Kolpingweg wurden rund die Hälfte der Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

In der Karwoche plötzlich Fieber bei mehreren Bewohnern

Der Ausbruch begann in der Karwoche: „Einige Personen bekamen plötzlich Fieber, daher wurde umgehend die Hotline 1450 angerufen, und in Ansprache mit Experten wurden Testungen veranlasst“, berichtet Wolfgang Engelmeier, Direktor von Kolping Österreich. Seither stehe das ganze Haus unter Quarantäne. Insgesamt sieben Bewohner befinden sich im Spital, allerdings nicht alle wegen einer Covid-19-Erkrankung. „Der Großteil der positiv gestesteten Bewohner wird in der Einrichtung betreut. Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in Heimquarantäne, der Betrieb wird von den negativ gesteteten Mitarbeitern mit entsprechender Schutzausrüstung aufrechterhalten“, erklärt Engelmeier.

Betreuung ist eine tägliche Herausforderung

Diese Mitarbeiter seien von der Quarantäne ausgenommen und dürfen mit ihrem Privat-Pkw zwischen ihrer Wohnung und dem Kolpinghaus pendeln. Die Betreuung und Isolation der mitunter geistig schwer behinderten Bewohner sei eine sehr herausfordernde Aufgabe. „Die Mitarbeiter sind täglich mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert, wie sie den Alltag der Bewohner gestalten sollen.“ Zur Unterstützung des Kolping-Teams leistet ein Caritas-Mitarbeiter freiwillig Dienst im Kolpinghaus.

Auf welchem Weg das Coronavirus ins Haus gelangte, lässt sich nicht nachvollziehen. Wie tückisch das Virus sei, zeige sich laut Engelmeier daran, wie unterschiedlich stark die positivi getesteten Mitarbeiter betroffen seien. Manche würden gar nichts bemerken, andere haben nur leichte Symptome bis hin zu einem grippeähnlichen Krankheitsbild.

Bankmitarbeier infiziert: Quelle unklar

Ebenso heimtückisch erwies sich das Coronavirus für einige Mitarbeiter der Raiffeisenbank Waidhofen, die in der Karwoche positiv getestet wurden. „Keiner weiß, wo er sich angesteckt hat, das muss nicht in der Bank passiert sein. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, mit Masken und Abstand, und nur die nötigsten Kundengespräche im Haus geführt, aber eine hunderprozentige Sicherheit gibt es nicht“, merkt Geschäftsstellenleiter Kurt Bogg an. Das 19-köpfige Team, in dem die Fälle auftraten, muss jetzt aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben.

Die Maßnahme, die Belegschaft in zwei Teams aufzuteilen, habe sich in diesem Fall ausgezahlt, sagt Bogg.