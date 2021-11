Gerüchte: Geriatrie statt Chirurgie?

Die Gerüchteküche brodelt wieder einmal rund um das Landesklinikum Waidhofen: Der chirurgischen Abteilung drohe mit Jahresende die Schließung, berichtete die „Krone“. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) dementierte umgehend: „Wir dürfen mitteilen, dass es keine Überlegungen zu einer möglichen Schließung der Chirurgie am Standort Waidhofen gibt.“ Allerdings prüfe die LGA gemeinsam mit der Geschäftsführung Gesundheit Waldviertel GmbH, der Kollegialen Führung und der Standortleitung Waidhofen mögliche Erweiterungen im Versorgungsauftrag des Klinikums.

Dabei soll auch der aktuelle Trend zu mehr tagesklinischer und ambulanter Versorgung Berücksichtigung finden. „Wir beobachten niederösterreichweit einen Rückgang der stationären Leistungen zugunsten der tagesklinischen und ambulanten Behandlungsformen mit kurzen Verweildauern“, sagt LGA-Sprecher Thomas Schmallegger.

Das Landesklinikum Waidhofen habe auf diesen Trend reagiert und biete mit der interdisziplinären operativen Tagesklinik, die regional durch die Kliniken Waidhofen, Horn und Zwettl bespielt wird, ein entsprechendes Angebot. „Diese Versorgungsform und die regionalen Kooperationen sollen bedarfsorientiert weiter ausgebaut werden, die die Anzahl der tagesklinischen Behandlungen und Operationen am Standort erhöhen und die entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen sichern, damit das Landesklinikum Waidhofen neben den regionalen Schwerpunkten den Versorgungsauftrag als Standardkrankenanstalt erfüllen kann“, stellt Schmallegger klar.

Doch was könnten die Pläne im Falle einer Schließung der Chirurgie sein? Bei den Spitalsmitarbeitern hört man dazu mehrere Optionen. Eine Variante, die häufig diskutiert wird: Waidhofen könnte anstelle der nicht zuletzt durch die Coronakrise bereits deutlich geschrumpften Chirurgie eine Geriatrie bekommen. Eine andere Variante: Die Palliativstation könnte deutlich ausgebaut werden. Immerhin hat die Bundesregierung vor, in diesem Bereich die Finanzmittel zu verdreifachen. 108 Millionen Euro stehen hier bis 2024 bundesweit zur Verfügung. Beide Schwerpunkte sind im „Regionalen Strukturplan für Gesundheit 2025“ des Landes NÖ dezidiert als Zukunftsfelder aus gewiesen.

Politische Vertreter fordern Erhalt des Angebots

Reaktionen auf die Gerüchte gibt es seitens der SPÖ und ÖVP. Die SPÖ-Landesrätin Karin Scheele, Gesundheitssprecherin der SPÖ NÖ, und der Landtagsabgeordnete der Region, Josef Wiesinger, kündigten eine Anfrage an Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) an, in der sie wissen wollen, ob hier der Spitalsstandort Waidhofen ausgehöhlt werden soll und welche Abteilungen in Waidhofen bestehen bleiben sollen. Im Falle einer Schließung kündigt Wiesinger massive Protestmaßnahmen an.

Auch SPÖ-Nationalrats abgeordneter Rudolf Silvan, SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Kopecek und GVV-Bezirksvorsitzender Kurt Lobenschuß zeigen sich bestürzt über die kolportierten Schließungspläne. „Wieder einmal wird das Gesundheitssystem im Bezirk Waidhofen angegriffen. In einer infrastrukturell ohnehin schon ausgedünnten Region auch noch am Gesundheitssystem zu sparen, ist eine Frechheit“, stellt Kopecek klar.

Die VP-Bürgermeister des Bezirks Waidhofen hatten bereits im Oktober mit einem Schreiben an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Bedenken an der Zukunftssicherheit der Gesundheitsversorgung im Bezirk geäußert Die Bürgermeister fordern sowohl den Erhalt der Landarztstellen, als auch die Ausstattung des Landesklinikums mit Abteilungen, bei denen es zu keinem Personalabbau kommt. Bevor es zu Umstrukturierungen komme, müsse es fertige Konzepte für andere Versorgungen geben, die am Standort Waidhofen angeboten werden können. Keinesfalls solle das Spital in irgendeiner Weise zurückgestuft werden.