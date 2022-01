Große Pläne: Alberto stellt sich neu auf

Alles beim Alten im seit Mittwoch neu eröffneten Cafe Alberto, noch. Im Dezember gaben die ehemaligen Inhaber (unter anderem Stephan Kainz und Wolfgang Schützner) bekannt, das Lokal mitsamt Einrichtung und Mitarbeitern abtreten zu wollen. Die Nachfolge tritt jetzt ein Trio an, bestehend aus Markus Josl, Johannes Pascher und Patrick Straka.

Josl betreibt bereits die Waldviertler Spielewelt in Hoheneich und führt zudem gemeinsam mit Pascher das Eisgeschäft „Froopy“ in Waidhofen. Für die Übernahme des Alberto holten die beiden nun Patrick Straka mit an Bord.

Aufgrund der kurzfristigen Übergabe wird sich am Betrieb des Cafés zumindest in den ersten Tagen nicht viel verändern. Die Zukunftspläne sind allerdings umfangreich. So soll das Lokal bald auch als Restaurant und Bar fungieren. „Es ging alles relativ schnell, und wir hatten auch kaum Vorlaufzeit, weshalb das Alberto vorerst wie gewohnt bleibt. Wir haben aber so einige Pläne zur Umgestaltung, die wir möglichst rasch umsetzen wollen“, verrät Markus Josl im Gespräch mit den NÖN.

Outdoor-Bar soll vor dem Lokal kommen

Ein längerfristiges Ziel sei die Schaffung eines größeren Außenbereichs vor dem Lokal, inklusive Outdoor-Bar. Das passt perfekt ins neue System der „Customer Journey“, wie es Josl beschreibt: „Wir wollen in dem Lokal die Gäste von morgens bis abends, vom Frühstück bis zum Cocktail-Trinken begleiten.“ Dazwischen soll dann auch noch Platz für einen Restaurantbetrieb sein.

Regionale, aber moderne Küche im Restaurant

„Das Angebot wird jetzt recht schnell auch mit vollwertigen Speisen erweitert. Wir setzen auf regionale, aber moderne Küche“, schildert Josl. Der Fokus soll trotzdem auf dem Frühstück bleiben, wo man mit erweitertem Süßspeisensortiment und Speisen-To-Go auftrumpfen will. Mit der Fertigstellung eines neuen Außenbereichs rechnet Josl bis zum Sommer. Auch der Innenbereich soll bis dahin komplett umgestaltet werden.

Um die Erweiterung auch personell stemmen zu können, wurden neue Mitarbeiter aufgenommen. Der berüchtigte Personalmangel in der Gastronomie sei laut Josl dabei kein Problem gewesen: „Es ging eigentlich relativ schnell, das Personal aufzustocken.“

Die bisherigen Mitarbeiter des Alberto werden zudem weiterhin im Lokal beschäftigt bleiben. Die Öffnungszeiten bleiben fürs Erste wie gehabt bei 9 Uhr bis 18 Uhr. Mit Restaurant- und Barbetrieb könnte sich hier allerdings in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas ändern. Die neuen Betreiber versprechen so einiges mit dem Alberto 2.0.

Alle Karten möchte Josl aber noch nicht offen auf den Tisch legen. „Unser Ziel ist es, der ‚Place to be‘ in Waidhofen zu werden“, verkündet er. Die Ambitionen sind auf jeden Fall da. Allein als Zwischenstopp beim Einkaufen könnte das Alberto schnell wieder ein Fixpunkt in der Waidhofner Gastronomie werden.