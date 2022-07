Gute Schwingung: Der „Spirit“ sprang über

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zwei Künstler, die einander nicht kannten, treffen derzeit in der Kunst.Galerie.Waldviertel aufeinander: Ellen Schwendinger und Heinz A. Pachernegg. „Es lag von Anfang an eine gute Schwingung zwischen uns. Wir haben sofort gefühlt, dass sich unsere Arbeiten hervorragend ergänzen“, erklärt Ellen Schwendinger.

Die Wahlwaldviertlerin wurde 1941 in Wien geboren, lebte in Tirol und der gesamten Welt, absolvierte eine Ausbildung als Lehrerin, arbeitete auch in diesem Beruf und kam 1999 als ausgebildete Keramikerin nach Dobersberg, wo sie seitdem als freischaffende Künstlerin tätig ist. Sie erinnert sich, dass sie „kübelweise Dobersberger Tonvorkommen“ verarbeiten konnte, die ihr zur Verfügung gestellt wurden. Ihre Arbeiten finden sich in „form - funktion - fun“, sind von optischer Schönheit, haben weitgehend eine Funktion zu erfüllen, sind also durchaus als Alltagsgegenstände verwendbar und sollen auf jeden Fall Spaß machen. „Für die Spülmaschine sind sie halt nicht geeignet, und auch ein bisschen schwer sind sie“, erklärte die Künstlerin, die von Lydia Dürr vorgestellt wurde. In ihrer Arbeit versucht Schwendinger „sich der Quelle des Lebens zu nähern“, sich vom Material (das keineswegs ausschließlich Ton sein muss) leiten zu lassen.

Heinz A. Pachernegg, geboren 1954 in Mürzzuschlag, absolvierte eine Ausbildung zum Werbe- und Industriefotografen sowie für medizinisch-wissenschaftliche Fotografie. Er ist Autor von drei Fotobildbänden und Verfasser zahlreicher Bild- und Sozialreportagen. In der Kunst.Galerie.Waldviertel fokussiert er sich auf die Schwerpunkte Wald, Holz und Stein. Das Waldviertel mit seinen speziellen Landschaftsformen und Strukturen dient ihm dabei als Inspiration und Anregung. Er lässt die Besucher eintauchen in die manchmal bizarren und kuriosen Formenwelten seiner großformatigen Bilder und gibt der Fantasie des Betrachters freien Raum für eigene Anschauungen und Interpretationen.

Die Ausstellung „Form meets spirit of nature“ kann noch bis 31. Juli besucht werden. Die Galerie ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten werden Anmeldungen unter Tel. 0664/1310123 entgegengenommen. www.kunst-galerie-waldviertel.at.

