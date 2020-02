Es war ein Start mit Vollgas: Die Nachfolgerin des Waidhofner Kinderarztes Johannes Püspök, Claudia Utten thaler, legte im Jänner richtig los.

„Eine Eingewöhnungsphase gab es nicht, wir sind patientenzahlmäßig ziemlich voll“, berichtet Uttenthaler. Die gebürtige Schwarzenauerin kehrte mit der Übernahme der Praxis in ihre Heimat zurück, nachdem sie zuvor am Kinderkrankenhaus in Linz tätig gewesen war.

„Früher war mein Traum, in die Neonatologie zu gehen, aber durch meine zwei Kinder und die Karenz und weil gerade zum richtigen Zeitpunkt die Praxis von Püspök in Waidhofen frei wurde, habe ich mich dazu entschlossen, den Weg mit einer eigenen Ordination zu gehen“, meint Uttenthaler.

Sie habe sowohl viele Püspök-Stammpatienten übernommen, aber auch viele neue Patienten dazugewonnen. Wobei: „Ich führe hier nicht Buch!“ Die Ärztin hat die Räumlichkeiten umdekoriert und bietet mehr apparative Untersuchungen an, darunter auch Herzultraschall.

„Ich bin keine Kardiologin, habe aber die Ausbildung, um Basis-Abklärungen und Nachkontrollen in Zusammenarbeit mit den Kliniken in Zwettl und Linz durchzuführen. Dadurch können sich die Eltern weite Wege für Routine-Kontrollen sparen“, erläutert Uttenthaler.

In Zukunft will sie auch Lugenfunktionstests und Allergietests in ihrer Ordination anbieten.