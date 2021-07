Eineinhalb Jahre stand das Hallenbad coronabedingt still – und fraglich war, ob überhaupt alles reibungslos für einen Herbst-Start funktioniert. „Wir haben versucht, alle Anlagen in Betrieb zu nehmen und sind jetzt am Stand der Dinge, dass wir im September starten können“, erklärt Marlene Böhm-Lauter, als Obfrau der Mittelschulgemeinde zuständig für das Hallenbad.

Dass es bei einem lang andauernden Stillstand zu Problemen kommen könnte, „waren unsere Bedenken“, führt Waidhofens Stadträtin aus. Das Becken sei nicht das neueste, man habe einen Statiker zurate gezogen. „Nicht, das etwas ist, mit dem wir nicht umgehen können.“

Man ließ Wasser bis über die Einlaufdüsen des Beckens ein: „Das dauert eine gewisse Zeit, und wir haben nur eine gewisse Menge vom Wasserwerk entnehmen dürfen, sonst fällt der Wasserdruck.“ Schritt für Schritt hat man so das Hallenbad quasi in Betrieb genommen, auch das automatische Dosiersystem der Chemikalien, um zu sehen: „Ist irgendwo Wasser, wo es nicht sein sollte?“

Es sei alles in Ordnung, allerdings habe man festgestellt: „Es steht eine Generalsanierung an. Wir gehen jetzt in Betrieb, aber wir werden in den nächsten zwei oder drei Jahren eine etwas größere Investition planen müssen.“ Das Hallenbad ist seit 1972 in Betrieb: „Zum 50. Geburtstag kriegt es eine Erneuerung, würde ich einmal sagen“, lacht Böhm-Lauter.

September-Start vor allem für die Schüler

Man habe zwar laufend Geld in die Hand genommen, um die Technik, die Sanitäranlagen und jetzt die Lüftung zu erneuern. Das Becken selbst und die Halle (die übrigens in den Anfangsjahren ein Flachdach hatte, bis stattdessen ein Dachstuhl kam) sind allerdings im ursprünglichen Zustand geblieben.

Die Hallenbad-Öffnung im September ist abhängig von der jeweiligen Corona-Situation. „Wir brauchen natürlich wieder Personal, das wir zwischenzeitlich nicht mehr hatten, und das ist ein gewisses Risiko, wenn wieder ein Lockdown kommen sollte. Aber ich bin guter Dinge, dass wir zumindest den Schulbetrieb aufnehmen können“, führt Böhm-Lauter aus. „Ich glaube schon, dass der Schwimmunterricht sehr wichtig wäre, zurzeit fällt eine ganze Generation aus, die nicht schwimmen gelernt hat. Es fehlt ihr an Übung.“