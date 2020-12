Wie in der NÖN berichtet, ist das Gefährt am 14. November bei der Firma Bittner verschwunden.

„Unser Original-Rad wurde anscheinend tatsächlich wieder dort abgestellt und am 5. Dezember von einer aufmerksamen Dame - danke vielmals - entdeckt, welche uns gleich verständigte. Das Rad konnte pünktlich zum Nikolaus von uns unversehrt wieder abgeholt werden“, berichtet die Familie.

„Riesen Dank auch an einige Familien, die unserer Livi einfach so ein nicht mehr benötigtes Laufrad geschenkt hätten. Mit so viel positivem und mitfühlendem Echo hätten wir nicht gerechnet!“, zeigt sich die Familie dankbar.