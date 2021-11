Heimatforschung: Stadtbuch hat Vogel

Ist es nun ein Waldrapp oder nicht? Die Frage, ob der in der Insigne auf Seite 2 des Waidhofner Stadtbuchs dargestellte Vogel einen dieser Schreitvögel aus der Familie der Ibisse darstellt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Der lange, gebogene Schnabel und die charakteristische Kopfhaltung lassen dies vermuten, der Kopfschmuck entspricht jedoch eher dem eines Pfaus, der jedoch einen viel kürzeren, geraden Schnabel hat. Der kunstvoll gezeichnete Vogel ist demnach eine der Vorstellung des unbekannten Künstlers entsprungene Phantasiefigur.

In leserliche Druckschrift transkribiert

Der Historiker Martin Roland vom Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forschte ein Jahr lang über die Entstehung und Geschichte des Waidhofner Stadtbuchs, digitalisierte die Seiten, ließ die handschriftlichen Aufzeichnungen in leserliche Druckschrift transkribieren und analysierte den Inhalt der Niederschriften. Schon der Historiker Otto H. Stowasser (1887-1934) hatte sich ausführlich mit dem Waidhofner Stadtbuch befasst und einen mehr als 100 Seiten umfassenden Bericht über seine Forschungsergebnisse geschrieben. Martin Roland nahm auch die Erkenntnisse dieses Geschichtsforschers in seine Ermittlungen auf. Am Freitagabend stellte er die Ergebnisse seiner Arbeiten im Stadtmuseum vor.

Mehr als 600 Jahre ist das Waidhofner Stadtbuch alt, um 1455 beauftragten die Stadtväter Waidhofens einen Schreiber, Urkunden in einem Buch zusammenzufassen. Kaufverträge, Testamente, Gerichtsurteile, Notariatsakte sind in dem 190 Blätter, also 380 Seiten starken Buch festgehalten. Beschrieben wurden jedoch nur 100 Seiten, 280 Seiten blieben leer. Die Seitennummern wurden nach Blättern gezählt, beispielsweise war die Seite 12 „recto“ die Vorderseite eines Blattes, im Buch also rechts, und die Seite 12 „verso“ dessen Rückseite. Die in Fadenheftung gebundenen Seiten wurden mit nicht mehr benötigtem Material alter Bücher verstärkt, um ein Reißen zu verhindern. Auf Vorder- und Rückseite wird das Stadtbuch von einem mit rotem Leder verkleideten hölzernen Buchdeckel umhüllt.

Eintragungen von zwei Schreibern

Zwei verschiedene Handschriften beweisen, dass von zwei Schreibern Eintragungen in das Stadtbuch vorgenommen wurden. Es gab einen Grundstockschreiber und einen kontinuierlich tätigen Stadtschreiber. Die Eintragung in das Stadtbuch war nicht gratis: sechs Gross (Groschen) mussten an die Stadt und zwei Gross an den Stadtschreiber bezahlt werden.

Für Martin Roland ist es nicht so wichtig, ob die Insigne tatsächlich einen Waldrapp darstellt, viel mehr freut ihn, dass die Waidhofner Bevölkerung den Wert des Stadtbuchs schätzt und stolz darauf ist. Fest steht jedenfalls: „Unser Stadtbuch hat einen Vogel“.