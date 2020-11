Auch im Alter von 70 Jahren ist Heinrich Hetzer noch Geschäftsführer seines Textilbetriebes, denn seine Leidenschaft für die Weberei ist nach all den Jahren noch kein bisschen erloschen. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat er in jungen Jahren fast die ganze Welt bereist und viele neue Freundschaften geschlossen.

Anlässlich seines 70. Geburtstages wurde Hetzer vom Bundespräsidenten mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Textilwirtschaft in die Wiege gelegt

Hetzer sagt selbst: „Ich habe das Glück, auf der Sonnenseite eines österreichischen Fabrikschornsteines in Wien geboren worden zu sein.“ So wurde ihm die Textilwirtschaft schon von seinen Verwandten in die Wiege gelegt. Obwohl seine Eltern nicht direkt in die Weberei verstrickt waren, schnupperte er schon sehr früh in die Welt der Textilerzeugung hinein.

Während einer Urlaubsreise in Südtirol hatte Heinrich Hetzer im Alter von zehn Jahren seinen ersten Kontakt mit einer Weberei: „Meine Mutter hob mich bei einem Tuchwebstuhl in die Höhe, sodass ich den hin und her fliegenden Schützen sehen konnte. Noch heute, 60 Jahre später, habe ich jedes Detail im Gedächtnis.“

Besonders seine Onkel haben ihn sehr geprägt, denn sie vermittelten ihm wichtige Werte fürs Leben: „Ich musste jeden grüßen und sogar den letzten Hofmitarbeiter mit Respekt begegnen.“ Nach dem Besuch der Textilschule in Wien und mehreren Studien hatte er umfangreiches Wissen erworben, sodass er sich frei in der Textilwirtschaft entfalten konnte.

„Kein unbekanntes Gesicht für die Flugbegleiterinnen“

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen machte er sich mit einer Seidenweberei und einem Ingenieurbüro für Textiltechnik selbstständig. Es öffneten sich viele Türen, sodass er bald einen ersten Schritt ins Ausland setzte.

„Ich bin über 40-mal in der Business Class nach Bangkok geflogen, sodass ich kein unbekanntes Gesicht mehr für die Flugbegleiterinnen gewesen bin“, plaudert Hetzer aus dem Nähkästchen. „Ich bin sogar einmal gemeinsam beim Landeanflug auf Bangkok im Cockpit gewesen“, fügt er mit strahlenden Augen an.

Notfall in Südafrika: Gekündigter Designer formatierte Festplatten

Neben den europäischen Staaten haben sich auch viele Betriebe aus Thailand, Russland, China, Australien, Afrika, Indonesien, Mexiko oder Russland sein Fachwissen zunutze gemacht.

Auch eine gewisse Spontanität wurde ihm in der einen oder anderen Situation abverlangt: „Eines Tages bekam ich einen Anruf, mich sofort in den nächsten Flieger zu setzen und nach Südafrika zu reisen, da die Produktion an 40 Webstühlen am seidenen Faden hing.“ Es galt nämlich die Maschinen schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bringen, da ein gekündigter Designer alle Festplatten formatiert hatte.

Die Reise hatte sich doppelt gelohnt, da er einerseits das Problem lösen hatte können und andererseits den ersten Löwen seines Lebens in freier Natur zu Gesicht bekommen hatte. Besonders zu Hause gefühlt hat er sich im wunderschönen Estland, da er Querverbindungen zum Waldviertel herstellen konnte: „Die Landschaft ist fast ident mit unserer, nur eben noch ein wenig flacher.“

Spezialisiert auf Wiederherstellung historischer Gewebe

In seiner Weberei hat er sich auf die originalgetreue Wiederherstellung von historischen Geweben spezialisiert. Als einziger Seidenweber Österreichs betrat er damals Neuland bei der exakten Nachwebung historischer Textilien unter Zuhilfenahme moderner Technologien.

Mit seinen Werken hat Hetzer nicht nur ein Stück österreichischer textiler Kultur wieder zum Leben erweckt, sondern auch viele Räumlichkeiten, darunter auch etliche im Schloss Schönbrunn, Palais Liechtenstein und Schloss Esterhazy mit prunkvollen Stoffen ausgestattet. Seine Geschäfte basierten oft auf Handschlagqualität und einer Vertrauensbasis, da die Betriebe seine Arbeit sehr wertschätzten.

Mit dem Schwimmwagen nach Venedig

Neben zahlreichen Webstühlen zählt auch ein Schwimmwagen seit 45 Jahren zu seinem geliebten Hab und Gut. „Meines Wissens handelt es sich hierbei um das zweitälteste angemeldete Fahrzeug im Bezirk“, berichtet Heinrich Hetzer stolz. Mit diesem historischen und von ihm restaurierten Schmuckstück war er auch schon in Venedig „baden“. Die Reise ans Meer hat der Schwimmwagen ohne Pannen überstanden.

Heute steckt er sein Wissen vorrangig in die Restaurierung und Instandhaltung alter Webstühle, so wie sie auch im Waidhofner Stadtmuseum zu sehen sind. „Ich würde mir wünschen, dass die Flamme nicht zur Asche wird“, gesteht er, da ihm bewusst ist, dass alte Techniken nirgends mehr gelehrt werden. Aus diesem Grund hat der technisch visierte Textilexperte bereits zahlreiche Publikationen veröffentlicht und sich maßgeblich an der Errichtung der Textilmuseen Niederösterreichs beteiligt.