Heli-Dungler-Siedlung: Gründe ab 18. Jänner kaufbar .

Bald können die ersten Grundstück im neuen Siedlungsgebiet Heli-Dungler-Siedlung in Waidhofen an der Thaya erworben werden: „Am Siedlungsprojekt wurde in den letzten Monaten intensiv gearbeitet und nun kann am 18. Jänner mit dem Verkauf der Grundstücke für Einfamilienhäuser begonnen werden“, freut sich Wohnbaustadträtin Marlene-Eva Böhm-Lauter auf das Projekt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Grundstückspreis mit 39,50 Euro pro Quadratmeter festgelegt (die NÖN berichtete).