Was darf ein gemeindeeigener Bauplatz in Waidhofen kosten, wie viel „Stadtaufschlag“ ist gerechtfertigt? Diese Fragen werden sich spätestens jetzt Politik und bauwillige Bürger stellen müssen.

Denn nachdem der Bauplatzpreis in der geplanten Heli-Dungler-Siedlung monatelang ein streng gehütetes Geheimnis blieb, sickerte jetzt kurz vor der Gemeinderatssitzung am 21. Dezember, wo der Preis beschlossen werden soll, die geplante Höhe durch: 39,50 Euro soll der Quadratmeter kosten.

Umland-Gemeinden bieten Grund viel billiger

Im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden WaidhofenLand und Thaya ist das rund doppelt so teuer. FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl hält den Preis aufgrund der Lage in der Nähe von Kläranlage und Bundesstraße für überzogen: „Es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Man widmet einen Grund um, wo keine Einfamilienhäuser hingehören, und verlangt einen Preis, bei dem man auf den Gründen sitzenbleiben wird. Das wird ein Millionengrab.“

Nachbargemeinden wie Thaya würden kaum mit dem Schaffen neuer Bauplätze nachkommen, weil man dort neben günstigeren Preisen auch ein besseres Gesamtpaket in Bezug auf Lage und Infrastruktur bieten könne.

Michael Schwab Geht diese Rechnung auf?

„In der Heimatsleitn hätten wir Bauplätze gehabt, die von der Lage her sehr attraktiv sind. Aber das Projekt hat die ÖVP-IG-Koalition leider geopfert, in Wirklichkeit hat sich die ÖVP in den Verhandlungen von der IG weichprügeln lassen“, kritisiert Waldhäusl. Der Stadtregierung sei alles egal, es interessiere niemanden, ob junge Leute in der Stadt zu annehmbaren Kosten bauen können oder nicht, oder ob man die Bauplätze zu dem aufgerufenen Preis anbringe.

Dort, wo die Heli-Dungler-Siedlung entstehen soll, wären für Waldhäusl nur öffentliche Wohnbauten sinnvoll gewesen – diese würden besser zum Umfeld passen. „Das ist die unfähigste Stadtregierung, die Waidhofen je hatte“, wettert Waldhäusl.

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) zeigt sich verwundert, dass nicht-öffentliche Informationen über den Preis bekannt geworden sind. Kritik, dass die Bauplätze zu teuer seien, lässt er nicht stehen: „Wir haben den Preis so festgelegt, dass wir die Investitionen für die Aufschließung durch den Grundverkauf und die laufenden Abgaben über die Jahre wieder hereinbekommen, das Projekt also kostenneutral ist. Alles andere wäre auf Kosten anderer Bürger gewesen“, stellt Litschauer klar.

Billiggrundstücke führen zu einer höheren Verschuldung

Umliegende Gemeinden mit deutlich niedrigeren Baulandpreisen würden eine Querfinanzierung betreiben, die letztlich zu einer höheren Verschuldung pro Kopf führen würde. „Das ist nicht unser Ansatz, ich sehe es nicht als unsere Aufgabe, Billiggrundstücke zu Phantasiepreisen anzubieten, sondern Grundstücke zu einem reell kalkulierten Preis“, sagt Litschauer. Außerdem wolle man als Stadtgemeinde eine gewisse Qualität in der neuen Siedlung bieten: „Anderswo gibt es beispielsweise Siedlungen ohne Gehsteig am Schulweg, das wollen wir nicht.“

Zuletzt verweist Litschauer auch auf den Vergleich zu privat angebotenen Bauplätzen in Waidhofen, für die Preise von 100 Euro aufwärts pro Quadratmeter verlangt würden. Als Beispiel nennt der Vizebürgermeister ein Angebot in der Nähe des Freizeitzentrums, wo für ein 1.000 m 2 - Grundstück 122.000 Euro, also 122 Euro pro m 2 verlangt werden (Preis laut immobilienscout24.at). „Ich glaube nicht, dass unser Preis zu hoch ist“, meint Litschauer.

Übrigens: Eine im Herbst durchgeführte Online-Umfrage der NÖN , wie viel ein Bauplatz in der Heli-Dungler-Siedlung kosten darf, ergab ein gemischtes Bild: Eine relative Mehrheit von 31,2% nannte eine Obergrenze von 20 Euro, für 19,6 Prozent waren 30 Euro in Ordnung. Damit sprachen sich immerhin 50.8 Prozent für Preise bis maximal 30 Euro aus. 40 Euro konnten sich noch 18 Prozent vorstellen, 50 Euro nur mehr 14,4 Prozent. Einen interessanten Ausreißer gab es am oberen Ende der Skala: 16,8 Prozent hielten einen Preis bis 100 Euro für gerechtfertigt.