Wer Helmut Hutter kennt, weiß, dass er ein Doppelleben führt. Seine rationale Seite beschäftigt sich mit blanken Betriebswirtschaftszahlen, die musikalisch-kreative Seite führt ihn auf die unterschiedlichsten Bühnen des Landes.

In Studentenband als Schüler. Der musikalische Grundstein wurde schon als Kind gesetzt. Neben dem Gesang in der Schule gab es auch Gesangsstunden in der Musikschule. Noch als Handelsakademie-Schüler war er Teil der Studentenband „Surprise“. „Wir waren eine Coverband und haben alles von den Beatles bis Elvis gespielt“, erzählt Helmut Hutter. „Die Band hat es drei, vier Jahre gegeben, wir hatten auch einige Auftritte, doch dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren.“

Wienerlied und Schlager haben schon immer gefallen. Danach ist die musikalische Seite etwas brachgelegen, bis er 2002 an einem offenen Abend im TAM teilgenommen hat, wo jeder Mitwirkende Darbietungen ausprobieren konnte. „Ich hatte 2001 die Obmannschaft des Stadtmuseums übernommen. Im Zuge dessen habe ich TAM-Prinzipal Ewald Polacek kennengelernt und von dieser Möglichkeit erfahren. An dem Abend habe ich ‚Kein Schwein ruft mich an‘ vorgetragen“, erörtert Hutter. Das war bereits ein Vorbote für die Richtung, die später forciert werden sollte. „Diese Form von Wienerlied und Schlager der Zwanziger- und Dreißigerjahre haben mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Nur war einfach kein Umfeld da, das dies gespielt hat“, erklärt Hutter. „Da ich kein Instrument spiele, hab ich dies auch nicht selber aufgreifen können.“

Auftritt fand Anklang. Der erste Auftritt im TAM hatte jedenfalls Anklang gefunden und Helmut Hutter zum Weitermachen motiviert. Er wurde danach auch Mitglied des TAM-Ensembles, in dem es auch immer wieder musikalische Produktionen gab.

Schlüsselerlebnis mit Workshop 2008. Im Jahr 2008 gab es dann ein Schlüsselerlebnis. „Christine Reiterer wollte im damals von der Sparkasse übernommenen Gerichtsgebäude einen Wienerlied-Abend veranstalten. Da dachte ich, es kann nicht schaden, wenn ich mich in das Genre etwas einarbeite und habe einen Workshop im Zuge des Schrammelklangfestivals in Litschau besucht“, schildert Hutter. „Da bin mit dem Wienerlied so richtig in Kontakt gekommen. Die Vortragenden waren damals Roland Sulzer am Akkordeon und Agnes Palmisano für Gesang. Mit denen habe ich immer Kontakt gehalten, vor allem mit Roland Sulzer habe ich sozusagen mein Repertoire aufgebaut. Die ersten Auftritte habe ich durchwegs mit ihm gestaltet, danach gab es verschiedene Besetzungen.“

Bankgeschäft nicht Berufung. Helmut Hutter absolvierte nach der Handelsakademie den Zivildienst, danach war er rund ein halbes Jahr bei einem Getränkegroßhändler in Waidhofen angestellt, von dem er zur Raiffeisenbank Waidhofen wechselte. Nach sechs Jahren und sieben Monaten stellte er 1992 fest, dass das Bankgeschäft nicht seine Berufung ist. „Es war zwar fachlich und kollegial ein sehr gutes Umfeld, aber ich wollte etwas anderes machen“, sagt Hutter. „Darum hab ich überlegt, was ich studieren könnte, und da war Wirtschaftspädagogik am naheliegendsten.“ Der größte Vorteil daran sei, dass man sowohl eine wirtschaftliche Ausbildung hat, mit der man wieder in die Wirtschaft gehen könne, als auch der Lehrberuf offen stünde. „Den Abschluss machte ich im April 1997. Danach bin ich gleich zum damaligen Direktor Manfred Krenn gegangen und habe gefragt, welche Möglichkeiten es an der Handelsakademie gäbe. Und er meinte, ich könne sofort im September anfangen. Danach wurden einige meiner Lehrer zu Kollegen. Seit September 1997 unterrichte ich alle kaufmännischen Fächer, wobei der Klassiker natürlich Betriebswirtschaft ist.“

Handelsakademie zukunftsfit ausgestattet. Die Handelsakademie sieht er in der Entwicklung hin zur Wirtschaftsakademie zukunftsfit ausgestattet. „In den letzten Jahren haben wir in beiden Zweigen die Lehrpläne ganz stark auf Bereiche fokussiert, die wirklich in der Wirtschaft benötigt werden“, ist sich Hutter sicher. „Auch von der technischen Ausstattung her, angefangen vom wirklich schnellem WLAN bis hin zum 3D-Drucker, die wir heuer bekommen haben, sind wir top ausgestattet.“

Wienerlied-CD im Vorjahr aufgenommen. Voriges Jahr wurde die Wienerlied-CD „A Musi‘! A Musi‘!“ mit dem Waldviertler Schrammeltrio aufgenommen. Erhältlich ist der Tonträger in der Buchhandlung Kargl. Die Live-Auftritte fehlen auch ihnen natürlich sehr, und man möchte, sobald es möglich ist, wieder die Bühnen bespielen. „Es ist auch ein neues Projekt in der Pipeline“, verrät Hutter. „Wir haben ein bestehendes Programm mit dem Titel „Lieder aus dem Ersten Weltkrieg“. Hier handelt es sich um authentische Lieder aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und der Zeit danach, die diese Ereignisse widerspiegeln. Diese Lieder dürfen wir im Auftrag der Volkskultur Niederösterreich auf CD festhalten, weil die eigentlich sonst niemand spielt.“ Dies solle, wenn die Corona-Lage es erlaubt, noch im Frühjahr stattfinden. Ein weiteres Zukunftsprojekt soll am 5. November im Zuge der 850-Jahr-Feier Waidhofens im Stadtmuseum stattfinden. „Es wird ein Film mit Heinrich Hetzer gedreht, in dem er die historischen Webstühle erklärt. Die Filmpräsentation begleiten wir mit historischen Arbeiter liedern aus der Textilerzeugung“, so Hutter.