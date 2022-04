Hermann Reiter ist neuer Standortleiter im Landesklinikum

Werbung

Mit Mitte März übernahm Primar Hermann Reiter, Abteilungsleiter der Urologie, in einer besonders herausfordernden Zeit die interimistische ärztliche Standortleitung im Landesklinikum Waidhofen. In dieser Funktion trägt Hermann Reiter die Verantwortung für die Abteilungen, das Institut für Radiologie sowie die angeschlossenen Tageskliniken und Ambulanzen.

Nach Abschluss des Bundesrealgymnasiums Waidhofen absolvierte der gebürtige Gmünder Hermann Reiter das Medizinstudium an der Universität Wien. Danach begann er im Oktober 1990 als Turnusarzt im Krankenhaus Waidhofen an der chirurgischen Abteilung. Im Jahr 1996 schloss Hermann Reiter seine Ausbildung zum Facharzt für Urologie ab und es erfolgte die Anstellung als Oberarzt. In dieser Funktion war er auch maßgeblich an der Entwicklung des Schwerpunktes Urologie am Landesklinkum beteiligt.

Zusätzlich zu dieser Tätigkeit eröffnete Hermann Reiter 1997 seine Ordination für Urologie. Im März 2003 übernahm er die Leitung der Abteilung für Urologie. Primarius Hermann Reiter steht mit seiner Expertise den Waldviertler Kliniken als urologischer Berater und bei Bedarf auch als Operateur zur Verfügung.

„Als ärztlicher Leiter des Klinikums ist es mir besonders wichtig, eine konstruktive Zusammenarbeit aller Berufsgruppen zu unterstützen und die interdisziplinäre Arbeit zu fördern. In Kooperation mit der kaufmännischen und pflegerischen Leitung werden wir auch künftig eine qualitativ hochwertige Arbeit für unsere Patienten gewährleisten, dabei liegen mir vor allem auch die Zufriedenheit der Patienten und Mitarbeiter besonders am Herzen“, so Hermann Reiter.

Der Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, Andreas Reifschneider bedankt sich beim bisherigen ärztlichen Standortleiter Andreas Kretschmer, der die Funktion zurückgelegt hat, um sich wieder intensiver um die internistische und onkologische Versorgung kümmern zu können, für die hervorragende Arbeit und heißt den neuen Standortleiter im Führungsteam willkommen: „Ich freue mich, dass wir mit Hermann Reiter einen sehr erfahrenen, kompetenten und bestens vernetzten ärztlichen Standortleiter gewinnen konnten und wünsche ihm viel Erfolg in der neuen Verantwortung.“

Privat ist Hermann Reiter verheiratet und Vater einer Tochter. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Jäger und begeisterter Segler.

