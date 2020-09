Einen Polizeieinsatz gab es Freitagnacht beim Waidhofner Stadtsaal. Der Grund: In der „Hölle“ soll zum wiederholten Mal eine private Party stattgefunden haben.

Stadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) bestätigt: „Wir wurden durch Instagram-Fotos auf diese Aktivitäten aufmerksam, dass in der ‚Hölle‘ im Keller Partys veranstaltet werden.“ Partys, für die offenbar keine Genehmigung durch die Stadtgemeinde vorlag.

Party wurde mit Hilfe der Polizei aufgelöst

Man habe daraufhin den Pächter darauf angesprochen, dass ein solches Verhalten inakzeptabel und zu unterlassen sei.

Doch da am Freitag erneut eine Party veranstaltet wurde, blieb der Stadtgemeinde als Eigentümerin des Saals keine andere Wahl: „Wir mussten die Party durch die Polizei auflösen lassen“, stellt Lebersorger klar. Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek bestätigt, dass die Polizei zur Assistenzleistung angefordert wurde: „Es handelte sich um eine Privatveranstaltung, die zwar angemeldet, aber von der Gemeinde letztlich nicht bewilligt worden war.“

Michael Schwab Politik steckt in Zwickmühle

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) präzisiert, worin genau das Vergehen Dambergers gelegen haben soll: „Will man die Hölle für eine Veranstaltung nutzen, dann braucht man dafür einen eigenen Mietvertrag mit der Stadtgemeinde, so wie auch für den kleinen und großen Saal. Das gilt auch für den Stadtsaalpächter. Einen solchen Vertrag gab es nicht, daher war die Party auch nicht rechtmäßig“, erläutert Litschauer. Da in der Vergangenheit bereits so etwas passiert sei, habe man den Pächter darauf hingewiesen.

Pächter: Es gab sehr wohl Vertrag, nur Unterschrift fehlte

Schwab Pächter RichardDamberger: „Stadtgemeinde will keine Privatpartys.“

Die Vorwürfe kann Pächter Richard Damberger so nicht stehen lassen: „Ich habe für den Freitag einen entsprechenden Mietvertrag von der Stadtgemeinde angefordert, der mir am Donnerstag zugeschickt wurde. Mit anderen Worten, der Vertrag ist alleine schon durch die Zusendung des Mietvertrages entstanden, da mein Angebot angenommen wurde. Lediglich die Unterfertigung erfolgte nicht mehr zeitgerecht.“

Privatveranstaltungen als Ersatz für Einnahmenentgang

Er habe sich angesichts der wegen Corona massenhaft abgesagten Veranstaltungen im Stadtsaal andere Einnahmequellen erschließen müssen, die er in der Organisation von Privatveranstaltungen in der „Hölle“ gefunden habe. „An mehreren Freitagen wurden von Privatpersonen die Räumlichkeiten gebucht, und ich konnte die Betreuung mit Getränken und Speisen übernehmen“, erklärt Damberger. Dabei seien die von der Bundesregierung verordneten Covid-Maßnahmen eingehalten und auch Besucherdaten erfasst worden.

„Leider muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Stadtgemeinde als Verpächter derartige Veranstaltungen nicht wünscht, obwohl mir der Vertrag zugesandt wurde. Einerseits schade für die Kunden, und andererseits keine Möglichkeit für mich, daraus Einkommen zu lukrieren“, stellt Damberger fest. Er habe der Stadtgemeinde ein Angebot für Sporthalle und Stadtsaal unterbreitet und warte auf eine Antwort. „Eines ist jedoch klar, wenn man derartige Veranstaltungshallen betreiben soll, muss es auch Einnahmen geben“, hält Damberger fest.

Höpfl: Stadtgemeinde untersagte Veranstaltung am Freitag

Der zuständige Stadtrat Herbert Höpfl (IG) widerspricht dieser Darstellung.

Schwab Stadtrat Herbert Höpfl: „Die Party am Freitag war von der Gemeinde ganz klar untersagt.“

Die Gemeinde habe die Party am Freitag klar untersagt, weil es eben aus ihrer Sicht keine Privatveranstaltung war und sie daher nicht in die dafür vorgesehenen Ausnahmen von den Covid-Bestimmungen fiel. Die Stadtgemeinde könne in ihren Räumen nicht sehenden Auges einen Discobetrieb zulassen, während österreichweit Clubs und Discos nach wie vor geschlossen bleiben müssen. „Das waren keine geschlossenen Gesellschaften, für die es Ausnahmen gibt“, hält Höpfl fest. Außerdem habe es Anrainerbeschwerden wegen Lärms bei früheren derartigen Partys gegeben .

Nachspiel möglich

Ob diese Partys Folgen für den Pächter haben, war zu Redaktionsschluss noch offen. Es wird jedenfalls in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, voraussichtlich im nicht-öffentlichen Teil, einen Bericht über die Vorfälle geben. Litschauer will möglichen Anträgen, wie die Gemeinde reagieren soll, nicht vorgreifen.

Im schlimmsten Fall könnte eine Auflösung des Pachtverhältnisses im Raum stehen. Für FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl ist dies etwa die einzig logische Konsequenz aus den Vorfällen: „Wenn die Gemeinde keine Partys will, muss der Pächter sich daran halten.“