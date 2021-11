„Hirsch“: Pächterin geht mit Wehmut

Pächterin Andrea Pruckner hat wegen Personalmangels das Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“ geschlossen: Sie habe bis zuletzt kein qualifiziertes Personal finden können. „Diejenigen, die da waren, waren top“, erzählt sie. „Aber wenn man sucht und sucht, und dann stellt sich ein Koch vor, der um 15 Uhr am Nachmittag betrunken kommt, ...“, führt sie ein Beispiel an.

Das Gasthaus sei an sich gut gelaufen: „Das Mittagsgeschäft war in Ordnung, am Abend war es schleppend. Aber wir haben bis zum Schluss ein gutes Geschäft gehabt.“ Sie habe zuletzt selbst gekocht: Pruckner war vorher in der Küche tätig, aber nicht als Köchin. „Ich habe gesagt, ich probiere es. Aber die Töpfe sind schwer, und auf Dauer war mir das körperlich zu anstrengend“, beschreibt sie.

Pruckner hat mit einem weinenden Auge das Gasthaus verlassen: „Ich habe dafür gelebt, Stunden über Stunden“, habe sie schon vor sechs Uhr früh zu arbeiten begonnen. „Mein einziger Trost ist, dass ich weiß, dass es nicht an mir gelegen ist.“ Eigentümer Gottfried Waldhäusl sucht jetzt einen neuen Pächter.