Historische Plauderstunde: Bildmaterial gesucht

Zu einer „historischen Plauderstunde“ und einer Fotoausstellung unter dem Titel „Waidhofen an der Thaya 50x damals“ luden Helmut Hutter und Hans Schiller am vergangenen Mittwoch in die „Galerie zum schrägen Vogel“ von Gerda Kohlmayr.

Grundlage der Veranstaltung war Hutters gleichnamiges Buch, das er heuer im Frühjahr herausbrachte. „Von den 750 gedruckten Exemplaren ist etwa die Hälfte bereits verkauft, mit so einer Nachfrage habe ich eigentlich gar nicht gerechnet“, zeigt sich Hutter zufrieden.

Ziel der „Plauderstunde“ vor dem Hintergund von Hans Schillers Aufnahmen von Waidhofen war es, Bildmaterial für eine eventuelle Fortsetzung des Buchprojekts zu sammeln. „Vor allem der Zeitraum von 1950 bis 1970 wäre interessant, da in dieser Zeit das moderne Waidhofen entstanden ist. Da würde ich noch Bildmaterial brauchen, auch Aufnahmen vom Volksfest, von Zirkussen wären interessant“, betont Hutter.

Hier können die Waidhofner mithelfen: Wer derartiges Bildmaterial zur Verfügung hat, kann sich per Mail unter helmut.hutter1@aon.at melden.

