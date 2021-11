Hubert Grün-Lutterotti: „Überall, wo ich gebraucht werde“

Hubert Grün-Lutterotti ist der „Beste Freiwillige“ in Waidhofen. Die Auszeichnung wurde ihm vom Roten Kreuz für sein außerordentliches Engagement verliehen.

Seit 1998 ist Grün-Lutterotti beim Roten Kreuz tätig, und das bereits in den verschiedensten Funktionen. Vom Jugendgruppenleiter, Freiwilligenkoordinator, Mannschaftsvertreter bis zur Stabstelle S6 im Bezirkskommando. All diese Funktionen übte, beziehungsweise übt er neben seinen regelmäßigen Diensten im Rettungs- und Notarztdienst aus.

Im Zuge der Corona-Pandemie übernahm er zudem in führender Position viele Zusatztätigkeiten. Die Organisation der Teststraße und der Dienstplan bei den Massen testungen lagen in seiner Hand. „Die Teststraße wurde sozusagen mein neuer Schwerpunkt“, schildert der Geehrte. „Sonst bin ich aber überall, wo ich gebraucht werde.“

Die Freude über die Auszeichnung ist Grün-Lutterotti anzusehen

„Es ist schön, dass all die Jahre des Engagements jetzt auch sichtbar gemacht werden“, erzählt der 43-Jährige. Er zeigt sich aber auch bescheiden: „Das war alles nur möglich mit einem super Team, den vielen Freiwilligen und der familiären Unterstützung. Ich nehme die Auszeichnung in Stellvertretung für alle freiwilligen Helfer.“ Auch das Rote Kreuz bedankte sich bei seinem „Hubsi“ für die vielen freiwilligen Stunden.

So selbstverständlich ist das Zeitinvestment von Grün-Lutterotti nämlich nicht. Er arbeitet in der Strategieentwicklung des „Austrian Institute of Technology“ in Wien. Dementsprechend ist der Waidhofner als Pendler viel unterwegs. Fürs Rote Kreuz war trotzdem immer Zeit.

Die Verleihung der Auszeichnung findet normalerweise bei der „Bioem“-Messe in Großschönau statt. Aufgrund von Corona-Einschränkungen musste dies allerdings später nachgeholt werden. So kam es nur zu einer kleinen Ehrung im Rot-Kreuz-Haus in Waidhofen.