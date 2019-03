„Die Übernahme von KTW im Jahr 2011 war eine bedeutende Initiative für Husky. Ziel dieser Übernahme war es, Huskys unangefochtenen Ansatz für den industriellen Spritzguss mit KTWs Anwendungserfahrung zu kombinieren, um die Möglichkeiten unserer Verschlüsse deutlich zu verbessern und die komplexen, oft individuellen Anforderungen unserer Kunden in diesem einzigartigen Markt effektiv zu erfüllen."

Man suche nun nach anderen Möglichkeiten, um den Verschluss-Kunden bessere Angebote unterbreiten zu können: "Zu den jüngsten Investitionen in Husky-Werke gehört der Fokus auf Digitalisierung mit unserem Betriebsmodell der nächsten Generation (Next Generation Operating Model, NGOM), das die Art und Weise revolutioniert, wie wir Geschäfte tätigen. Das NGOM biete verbesserte Fähigkeiten, die auf Lösungen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Flexibilität abzielen, die Gesamtkosten senken und eine besser nachvollziehbare Erfahrung bieten. Diese umfassende, vollständig digitalisierte End-to-End-Architektur ermöglicht es uns, unsere globalen Kompetenzen zu nutzen und schnell auf neue Chancen zu reagieren. So können unsere Kunden wettbewerbsfähiger sein und effektiv auf sich ständig verändernde Kauftrends reagieren."

Um diese Fortschritte optimal zu nutzen, habe man beschlossen, die Spezialverschluss-Aktivitäten besser in die Kernprozesse von Husky in der Tschechischen Republik, Luxemburg und Bolton zu integrieren. "Dazu gehört auch der Bau einer hochmodernen Testanlage am Standort Luxemburg. Durch die Schaffung fokussierter Kompetenzzentren und die effektivere Nutzung unserer kollektiven Fähigkeiten wollen wir unseren Kunden schnellere Lieferungen, eine auf Anhieb angemessene Qualität und Effizienzverbesserungen bieten, die es uns ermöglichen, eine breitere Palette von Anwendungen anzubieten. Daher wird das Werk KTW Austria bis Ende 2019 geschlossen“, heißt es in der Aussendung.

Man achte stets auf die globale Präsenz und darauf, den Kunden auch weiterhin die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten, indem man an den einzelnen Standorten Verfahren einsetze, die den Kundenanforderungen optimal entsprächen. „In einigen Fällen bedeutet dies, dass Werke zusammengelegt werden müssen, und in anderen Fällen bedeutet es, dass weitere Investitionen in bestehende Werke getätigt werden müssen. Dies geschieht jedoch immer nach gründlicher Überlegung und auf fortlaufender Basis. Wir sind uns der Herausforderung bewusst, die diese Schließung für die betroffenen Mitarbeiter/innen mit sich bringt, und bieten unseren Teammitgliedern umfassende Unterstützung an“, schreibt Pressesprecherin Marina Martens.