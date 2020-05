Hydrauliköl floss in Kanalschacht .

Während Bohrungsarbeiten am Gelände des Raiffeisen Lagerhauses Waidhofen kam es am Montagnachmittag zu einem technischen Gebrechen an einem Hydraulikaggregat und in Folge zu einem Austritt von rund 200 Liter Hydrauliköl. Dabei floss ein Teil des Öls in einen Kanalschacht.